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"Сьогодні гіркий день": Зеленський співчуває через смерть Жванецького

П'ятниця, 6 листопада 2020, 15:40

Президент Володимир Зеленський, сам у минулому діяч комічного жанру, висловив співчуття з приводу смерті відомого сатирика Михайла Жванецького.

Джерело: його допис у Twitter

Пряма мова: "Як казав Михайло Жванецький, нічого страшного, якщо над тобою сміються. Значно гірше, коли над тобою плачуть. Сьогодні такий гіркий день. Співчуття всім, хто його любив і знав. Я – серед палких шанувальників сили думки Михайла Михайловича. Його сатира стала для багатьох мудрістю".

Передісторія: У п'ятницю стало відомо, що на 87-му році життя помер Михайло Жванецький.

Українська правда
Теми: Зеленськийкультура


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