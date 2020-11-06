"Сьогодні гіркий день": Зеленський співчуває через смерть Жванецького

Президент Володимир Зеленський, сам у минулому діяч комічного жанру, висловив співчуття з приводу смерті відомого сатирика Михайла Жванецького.

Джерело: його допис у Twitter

Пряма мова: "Як казав Михайло Жванецький, нічого страшного, якщо над тобою сміються. Значно гірше, коли над тобою плачуть. Сьогодні такий гіркий день. Співчуття всім, хто його любив і знав. Я – серед палких шанувальників сили думки Михайла Михайловича. Його сатира стала для багатьох мудрістю".

Як казав Михайло Жванецький, нічого страшного, якщо над тобою сміються. Значно гірше, коли над тобою плачуть. Сьогодні такий гіркий день. Співчуття всім, хто його любив і знав. Я – серед палких шанувальників сили думки Михайла Михайловича. Його сатира стала для багатьох мудрістю. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 6, 2020

Передісторія: У п'ятницю стало відомо, що на 87-му році життя помер Михайло Жванецький.