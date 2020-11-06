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Тіло українського полярника доставлять додому 7 листопада

П'ятниця, 6 листопада 2020, 15:06
Тіло українського полярника доставлять додому 7 листопада
Фото з Facebook

Тіло кухаря 25-ї Української антарктичної експедиції Василя Омеляновича, який у травні наклав на себе руки на станції "Академік Вернадський", 7 листопада доправлять в Україну.

Джерело: Національний антарктичний науковий центр у Facebook

Дослівно: "Усі адміністративні питання з транспортуванням тіла Василя завершені. Тіло буде доставлено завтра в Україну".

Деталі: Похорон Омеляновича призначені на 9 листопада.

Передісторія: 

  • 8 травня на станції "Академік Вернадський" загинув кухар 25-ї Української антарктичної експедиції Василь Омелянович. За попередньою інформацією, кухар "наклав на себе руки через особисті проблеми".

Українська правда
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