Тіло українського полярника доставлять додому 7 листопада
П'ятниця, 6 листопада 2020, 16:06
Тіло кухаря 25-ї Української антарктичної експедиції Василя Омеляновича, який у травні наклав на себе руки на станції "Академік Вернадський", 7 листопада доправлять в Україну.
Джерело: Національний антарктичний науковий центр у Facebook
Дослівно: "Усі адміністративні питання з транспортуванням тіла Василя завершені. Тіло буде доставлено завтра в Україну".
Деталі: Похорон Омеляновича призначені на 9 листопада.
Передісторія:
- 8 травня на станції "Академік Вернадський" загинув кухар 25-ї Української антарктичної експедиції Василь Омелянович. За попередньою інформацією, кухар "наклав на себе руки через особисті проблеми".
Українська правда