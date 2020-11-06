Зеленський про план Кравчука щодо виборів на Донбасі: Все можливо

Президент Володимир Зеленський назвав можливими вибори на Донбасі навесні 2021 року, але називає це "не найголовнішим питанням".

Джерело: Зеленський у розмові з журналістами на КПВВ "Щастя" на Луганщині

Пряма мова Зеленського: "Ми йдемо у напрямку "мінського" формату, але повинен бути виписаний детальний план дій. Цей план дій зрозумілий, детальний, я вважаю, з кроками, датами та з відповідальністю. Він переданий ОБСЄ. Вважаю, що його розглянуть на засіданні Тристоронньої контактної групи, але важливо ще, щоб цей план дій розглядався 13 листопада радниками "нормандської четвірки.

Я вважаю, що вибори потрібні, це не самоціль. Найголовніше – деокупація Донбасу. Якщо усі хотітимуть закінчити війну – вона закінчиться. Така можливість є. Але ми з вами розуміємо прекрасно, що як вибори можуть бути демократичними, прозорими, якщо там немає безпечної ситуації. А без нормальної безпекової ситуації туди не приїдуть ані спостерігачі, ані представники всіх партій, ані представники ЦВК. Тому про які вибори говорити?

Все ж таки той покроковий план, який запропонувала до розгляду ТКГ, він дає можливість все це зробити та навесні провести вибори. Але ще раз говорю, це не є найголовнішим питанням".

Що було раніше: Українська сторона підготувала для ТКГ "План спільних кроків" із пропозицією повного припинення конфлікту й демілітаризації окремих районів Донецької та Луганської областей на початку 2021 року, аби створити умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.