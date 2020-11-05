Українська сторона підготувала для Тристоронньої контактної групи "План спільних кроків" із пропозицією повного припинення конфлікту й демілітаризації окремих районів Донецької та Луганської областей на початку 2021 року, аби створити умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

Джерело: голова делегації України в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук агентству "Інтерфакс-Україна"

Деталі: 5 листопада цей план української сторони буде направлено координатору ТКГ, спецпредставнику чинного голови ОБСЄ Хайді Грау.

Перше, що пропонується зробити, - припинити збройний конфлікт і провести повну демілітаризацію ОРДЛО. За словами Кравчука, "всі збройні формування, найманці, озброєння все повинно бути виведено з цієї території, незаконні збройні формування повинні бути розпущені" на початку 2021 року.

Після цього Україна повинна взяти під контроль кордон і забезпечити на цих територіях нормальну життєдіяльність.

Голова делегації України в ТКГ зазначив, що важливо буде чітко врегулювати питання відповідальності для осіб, які брали участь у подіях, пов'язаних із війною на Донбасі, і недопущення покарання для тих, на кому немає провини за вчинення злочинів.

Верховна Рада повинна буде ухвалити відповідний законопроєкт, текст якого потрібно буде обговорити у робочій групі ТКГ з політичних питань.

Українська сторона наполягатиме, щоб до середини листопада 2020 року було забезпечено доступ міжнародних організацій, включаючи Міжнародний комітет Червоного Хреста, до всіх утримуваних осіб, щоб остаточне взаємне звільнення утримуваних осіб за принципом "всіх на всіх" відбулося не пізніше 15 грудня 2020 року.

Кравчук наголосив, що СММ ОБСЄ повинна мати безпечний доступ до всієї території України. Київ також хотів би домогтися до середини грудня збільшення чисельного складу СММ ОБСЄ на 1500 осіб - і звернеться з цим до Постійної ради ОБСЄ.

Згідно з українським планом, не пізніше 31 березня 2021 року на території ОРДЛО мають бути проведені місцеві вибори відповідно до Конституції та законів України, і з дотриманням стандартів ОБСЄ - Копенгагенського документа 1990 року.

За словами Кравчука, необхідно буде ухвалити закон про особливості проведення місцевих виборів в ОРДЛО, для чого можна "підняти всі напрацювання", які є у Верховній Раді з цього приводу.

Він додав, що "формулу Штайнмайера" необхідно також згадати в документі, оскільки її обговорювали на зустрічі "нормандської четвірки" в грудні 2019 року в Парижі і взяли в роботу.

Україна буде домагатися скасування Росією рішень і документів, які є прямим втручанням у життя ОРДЛО, наприклад, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства.

Україна також буде пропонувати створення Вільної економічної зони в рамках реалізації особливого порядку місцевого самоврядування в ОРДЛО. За словами Кравчука, ВЕЗ повинна діяти там "орієнтовно до 2050 року", цей час дозволить привести Донбас у нормальний стан.

Голова делегації України в ТКГ наголосив, що пропонований Україною "План спільних кроків" не є заміною того, що вже зроблено за 6 років роботи "нормандського формату" й ТКГ.

Пряма мова: "Це документ, який відповідає реаліям і тому, що зроблено, а з його допомогою ми хочемо доповнити або уточнити ті питання, які не знайшли широкого, точного і конкретного втілення в попередніх документах. Це має бути документ, який врахує те, що зроблено, і що ми бачимо на завтрашній день.

Повинні бути враховані пропозиції всіх сторін. Тільки такий документ буде мати право на життя, буде сприйнятий і буде виконуватися всіма сторонами. Щоб цей план був реальним і ми знайшли ту "золоту середину", яка відповідає інтересам усіх сторін, а головне - людей, які живуть на тимчасово окупованих територіях Донбасу".