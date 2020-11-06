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У центрі Києва зачиняли станцію метро: шукали вибухівку

П'ятниця, 6 листопада 2020, 18:37

Столичну станцію метро "Майдан Незалежності" та пересадку на ній зачиняли на вхід та вихід через анонімний дзвінок про мінування.

Джерело: пресслужба метрополітену у Twitter

Деталі: Близько 18-ї надійшов анонімний дзвінок про мінування. Станцію було перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено. Близько 19:00 у метрополітені повідомили, що станцію метро та пересадку на ній вже відчинено для пасажирів.

Нагадаємо: Схожа ситуація виникла на столичній станції метро "Площа Льва Толстого" 5 листопада.

Українська правда
Теми: Київметро


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