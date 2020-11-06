У центрі Києва зачиняли станцію метро: шукали вибухівку

Столичну станцію метро "Майдан Незалежності" та пересадку на ній зачиняли на вхід та вихід через анонімний дзвінок про мінування.

Джерело: пресслужба метрополітену у Twitter

Деталі: Близько 18-ї надійшов анонімний дзвінок про мінування. Станцію було перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено. Близько 19:00 у метрополітені повідомили, що станцію метро та пересадку на ній вже відчинено для пасажирів.

Нагадаємо: Схожа ситуація виникла на столичній станції метро "Площа Льва Толстого" 5 листопада.