Лукашенко заявив, що гарантує нові вибори, але за умови

Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко сказав, що гарантує проведення нових виборів в країні, коли, мовляв, громадяни приймуть таке рішення.

Джерело: Telegram-канал "Пул первого"

Деталі: На відкритті третьої лінії мінського метро Лукашенко 6 листопада виступив перед зібраним трудовим колективом. Він зокрема поскаржився, що західні партнери вимагають від нього перевиборів президента, і заявив, що готовий гарантувати їх, "якщо цього захоче народ".

Пряма мова: "Ну і на злобу дня. Деякі від нас вимагають нових виборів. Гарантую вам нові вибори, тоді, коли ви приймете рішення. Гарантую.

Німці вчора занепокоїлися, аж в парламенті своєму прийняли рішення, для нас білорусів. Ви спочатку там, у себе розберіться. У Польщі розберіться, вона ближче. І найголовніше - чи зажадають вони від американців провести нові, повторні вибори? Ось я подивлюся, як німці вимагатимуть від американців".

Що було раніше: У вересні Лукашенко говорив, що проведення нових президентських виборів можливе вже після прийняття нової Конституції Білорусі.

Нагадаємо: Сотні тисяч білорусів на практично щоденних акціях протесту по всій країні вимагають, щоб Лукашенко призначив нові вибори президента замість фальсифікованих 9 серпня. Лукашенко з одного боку заявляє, що "за владу посинілими руками не тримається", з іншого - відмовляється скласти повноваження.