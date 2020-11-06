Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко заявив, що гарантує нові вибори, але за умови

П'ятниця, 6 листопада 2020, 18:43
Лукашенко заявив, що гарантує нові вибори, але за умови
ТАСС

Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко сказав, що гарантує проведення нових виборів в країні, коли, мовляв, громадяни приймуть таке рішення.

Джерело: Telegram-канал "Пул первого"

Деталі: На відкритті третьої лінії мінського метро Лукашенко 6 листопада виступив перед зібраним трудовим колективом. Він зокрема поскаржився, що західні партнери вимагають від нього перевиборів президента, і заявив, що готовий гарантувати їх, "якщо цього захоче народ".

Пряма мова: "Ну і на злобу дня. Деякі від нас вимагають нових виборів. Гарантую вам нові вибори, тоді, коли ви приймете рішення. Гарантую.

Німці вчора занепокоїлися, аж в парламенті своєму прийняли рішення, для нас білорусів. Ви спочатку там, у себе розберіться. У Польщі розберіться, вона ближче. І найголовніше - чи зажадають вони від американців провести нові, повторні вибори? Ось я подивлюся, як німці вимагатимуть від американців".

Що було раніше: У вересні Лукашенко говорив, що проведення нових президентських виборів можливе вже після прийняття нової Конституції Білорусі.

Нагадаємо: Сотні тисяч білорусів на практично щоденних акціях протесту по всій країні вимагають, щоб Лукашенко призначив нові вибори президента замість фальсифікованих 9 серпня. Лукашенко з одного боку заявляє, що "за владу посинілими руками не тримається", з іншого - відмовляється скласти повноваження.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛукашенкоБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Усі новини...
Лукашенко
ЗМІ: Німецька розвідка прослуховувала Пригожина й Лукашенка під час заколоту в РФ
Лукашенко вимагає вибачень від тих, хто називає його диктатором
Лукашенко схиляє Україну до переговорів із РФ, ставлячи за приклад Пригожина
Останні новини
10:26
Здала важкопоранених бійців ЗСУ у полон: лікарка з Маріуполя отримала довічний термін
10:25
"Українська правда" вчетверте оголосить переможців своєї премії
10:20
Люди можуть бути "жайворонками" завдяки успадкованим генам неандертальців – дослідження
10:00
Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
09:40
Нацбанк оштрафував одразу 11 фінансових компаній
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
Усі новини...
Реклама: