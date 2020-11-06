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У Франції рекордні 60 тисяч нових заражень COVID

П'ятниця, 6 листопада 2020, 21:33

У п'ятницю Франція зареєструвала рекордні 60 486 підтверджених випадків коронавірусу, після попереднього максимуму в 58 тисяч 5 листопада.

Джерело: The Guardian з посиланням на дані міністерства охорони здоров'я

Деталі: Міністерство також повідомило про 828 нових випадків смертей від коронавірусу, у тому числі 398 смертей у лікарнях за останні 24 години та 430 смертей у будинках для людей похилого віку протягом декількох днів.

Нагадаємо: З 11 листопада всі, хто сідає на авіарейси з України до Франції, повинні пред’явити негативні результати тесту на коронавірусну інфекцію COVID-19. 

Теми: Франціякоронавірусепідемія


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