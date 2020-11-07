В Одесі оголосили жалобу через смерть Жванецького

В Одесі 7 листопада оголосили днем трауру через смерть письменника-сатирика, народного артиста України Михайла Жванецького, який був почесним громадянином міста.

Джерело: Одеська міська рада

Дослівно: "У зв'язку зі смертю видатного одесита, який прославив Одесу на весь світ, Почесного громадянина Одеси, народного артиста України, президента Всесвітнього клубу одеситів, письменника-сатирика Михайла Михайловича Жванецького, 7 листопада 2020 року в Одесі оголошено днем ​​жалоби. Відповідне розпорядження підписав Одеський міський голова Геннадій Труханов.

На згадку про видатного одесита Михайла Жванецького на будівлях його рідного міста Одеси будуть приспущені прапори з траурними стрічками".

Нагадаємо: 6 листопада у віці 86 років пішов з життя відомий сатирик Михайло Жванецький.