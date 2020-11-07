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Війська Росії застосовують гранатомети та стрілецьку зброю, але перемир'я триває — ООС

Субота, 7 листопада 2020, 07:28

Збройні формування Російської Федерації на Донбасі продовжують обстрілювати позиції українських військовослужбовців.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Упродовж минулої доби, 6 листопада, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано два порушення домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, проголошений режим припинення вогню ворог порушив поблизу Авдіївки, застосувавши стрілецьку зброю та гранатомети різних систем. А неподалік населеного пункту Новолуганське противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Ворожі постріли були неприцільними, тому українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було".

Деталі: Від початку поточної доби на Донбасі без обстрілів.

Теми: РосіявійнаокупаціяДонбасООС


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