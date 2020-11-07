Нардеп від "Слуги народу" склав мандат через обрання мером на Прикарпатті
Субота, 7 листопада 2020, 14:18
Нардеп від "Слуги народу" Зіновій Андрійович написав заяву про складання депутатського мандата у зв'язку з обранням його на посаду міського голови міста Надвірна на Івано-Франківщині.
Джерело: заява Андрійовича, опублікована в Facebook, сайт ЦВК
Дослівно: "Складаю депутатські повноваження у зв'язку з обранням мене на посаду Надвірнянського міського голови Надвірнянського району Івано-Франківської області".
Деталі: Згідно з інформацією на сайті ЦВК, за Андрійовича проголосували 62,24% виборців.
Що передувало: Про те, що він складе повноваження нардепа, Андрійович заявив 26 жовтня.
Українська правда