Нардеп від "Слуги народу" склав мандат через обрання мером на Прикарпатті

Нардеп від "Слуги народу" Зіновій Андрійович написав заяву про складання депутатського мандата у зв'язку з обранням його на посаду міського голови міста Надвірна на Івано-Франківщині.

Джерело: заява Андрійовича, опублікована в Facebook, сайт ЦВК

Дослівно: "Складаю депутатські повноваження у зв'язку з обранням мене на посаду Надвірнянського міського голови Надвірнянського району Івано-Франківської області".

Деталі: Згідно з інформацією на сайті ЦВК, за Андрійовича проголосували 62,24% виборців.

Що передувало: Про те, що він складе повноваження нардепа, Андрійович заявив 26 жовтня.