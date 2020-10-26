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Нардеп від "Слуги Народу" складає мандат, щоб очолити ОТГ на Івано-Франківщині

Понеділок, 26 жовтня 2020, 17:15
Нардеп від Слуги Народу складає мандат, щоб очолити ОТГ на Івано-Франківщині

Депутат-мажоритарник Верховної ради від "Слуги Народу" Зіновій Андрійович складе свої повноваження, щоб очолити Надвірнянську Окружну територіальну громаду.

Джерело: Андрійович, якого цитує Суспільне

Пряма мова Андрійовича: "Я цю обіцянку, яку озвучив у передвиборчій кампанії, виконаю. Згідно із законом, буду писати заяву про складання мандата. Дав завдання юристам з'ясувати, чи це буде до першої офіційної організаційної сесії міської ради чи після того. Буду здавати мандат депутата Верховної ради України, щоб зосередитися на роботі для громади Надвірнянської ОТГ".

Деталі: За словами Андрійовича, який балотувався на очільника громади від "Слуги Народу", попередні дані свідчать про те, що він отримав довіру 60% виборців.

На своїй Facebook-сторінці Андрійович подякував усім, хто за нього проголосував і сказав, що попереду чекає "шлях становлення громади". Він пообіцяв зробити все, щоб громада стала успішною і заможною.

Андрійович балотувався до Верховної Ради в 2019 році на 87-му окрузі від партії "Слуга Народу".

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Радамісцева влада
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