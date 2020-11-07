Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Стратегія економічного розвитку Донбасу буде внесена навесні – Резніков

Субота, 7 листопада 2020, 15:29
Стратегія економічного розвитку Донбасу буде внесена навесні – Резніков

Стратегія економічного розвитку підконтрольного Донбасу буде внесена на розгляд Верховної Ради навесні.

Джерело: віцепрем‘єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков під час інспекції готовності до відкриття КПВВ та сучасного багатофункціонального сервісного центру в Щасті 6 листопада, повідомляє пресслужба міністерства

Пряма мова: "Триває робота над Стратегією економічного розвитку Донецької та Луганської областей, підконтрольних уряду територій. Сама стратегія буде внесена на розгляд Верховної Ради вже навесні разом із усіма супутніми актами, які забезпечать її реалізацію".

Деталі: Стратегія включатиме розвиток областей трьома шляхами: шляхом створення умов залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій, фінансування розвитку за рахунок державного бюджету, фінансування за рахунок міжнародних донорів та організацій.

За словами Резнікова, стратегія орієнтуватиметься на створенні комфортних умов для населення та збільшення робочих місць. Логіка стратегії – створити привабливі умови для бізнесу, який за рахунок сплати податків забезпечить сталий розвиток громад.

Більше подробиць: У п'ятницю на КПВВ у Щасті проінспектували готовність до відкриття КПВВ та сучасного багатофункціонального сервісного центру. Відкриття КПВВ та сервісного центру у Щасті, а також КПВВ у Золотому відбудеться 10 листопада.

Окрім президента Володимира Зеленського і Резнікова, Луганщину відвідали посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, посол Франції Етьєн де Понсен, посол Канади Лариса Галадза, спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні Хайді Грау, координаторка системи ООН в Україні Оснат Лубрані, посол Швеції Тобіас Тибергу, тимчасовий повірений у справах США Крістіна Квін і заступник посла Великої Британії Ніколас Гаррокс.

Резніков повідомив, що у сервісних центрах, на кшталт того, що відкрито у Щасті, громадяни України по обидва боки лінії дотику зможуть отримати усі адміністративні та соціальні послуги. Він повідомив, що такі сервісні хаби вже наступного року будуть відкриті на всіх КПВВ. Найближчим часом заплановане відкриття сервісного хабу у Новотроїцькому, а також буде модернізовано хаб на Чонгарі, на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримом.

Що передувало: У серпні Резніков заявляв, що Україна розробляє амбітну економічну стратегію для Донбасу, і вже у вересні Кабміну можуть представити ​​її дорожню карту.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Донбасекономіка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
10:26
Здала важкопоранених бійців ЗСУ у полон: лікарка з Маріуполя отримала довічний термін
10:25
"Українська правда" вчетверте оголосить переможців своєї премії
10:20
Люди можуть бути "жайворонками" завдяки успадкованим генам неандертальців – дослідження
10:00
Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
09:40
Нацбанк оштрафував одразу 11 фінансових компаній
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
Усі новини...
Реклама: