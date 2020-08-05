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Україна розробляє нову економічну стратегію для Донбасу – Резніков

Середа, 5 серпня 2020, 12:06
Фото КМДА

Україна розробляє амбітну економічну стратегію для Донбасу, і вже у вересні Кабміну можуть представити ​​її дорожню карту.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на колонку віцепрем'єр-міністра України – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, першого заступника голови делегації України в Тристоронній контактній групі Олексія Рєзнікова для Atlantic Council

Пряма мова: "Україна на даний час розробляє амбітну нову економічну стратегію для сходу країни. Основна увага приділяється розвитку частин Донецької і Луганської областей, які на даний час перебувають під контролем України.

Цей підхід, можливо, найкраще описати як український підхід до поняття "особливий статус" для регіону з метою трансформації інвестиційного клімату та реалізації нової економічної моделі на регіональному рівні".

Деталі: За словами Рєзнікова, цей процес повинен почати набирати обертів якомога швидше в районах Донбасу, підконтрольних українському уряду, а потім він може поширитися на окуповані Росією райони після їх звільнення.

Резніков зазначив, що інвестори в сучасному світі працюють і в гарячих точках.

За його словами, він провів десятки бесід з іноземними дипломатами, представниками міжнародного бізнесу та українськими інвесторами, яких набагато більше турбує стан української системи правосуддя, ніж близькість до лінії фронту.

Резніков вважає, що зараз важливо створити особливий інвестиційний режим в контрольованій частині Донбасу.

За його словами, як невід'ємну частину цих планів влада розглядає поширення правил міжнародного комерційного арбітражу на регіон. Крім того, українська держава повинна взяти на себе хоча б частину страхового тягаря від тих політичних і військових ризиків, які інвесторам складно передбачити. Для цього хочуть створити цільовий фонд для заохочення і сприяння інвестиціям.

Представити Кабміну дорожню карту економічного розвитку Донбасу планують у вересні. Потім буде потрібно близько 6 місяців, щоб підготувати необхідні розрахунки за участю експертів.

Резніков підкреслив, що необхідно спочатку задати правильний тон, що дана стратегія – це "не питання полегшення кризи на Донбасі, а прагнення створити передову і інноваційну економічну зону, яка може справити позитивний вплив на всю Європу".

На його думку, в умовах коронавірусу, Україна ідеально підходить для диверсифікації виробництв за межами Китаю і наявності високоякісних виробничих потужностей ближче до країн ЄС, а регіон Донбасу має багато специфічних характеристик, щоб грати провідну роль в цьому процесі.

Резніков вважає очевидним, що на сьомому році війни російське тлумачення "особливого статусу" для Донбасу неприйнятне, оскільки цей підхід спеціально розроблений для прискорення розпаду України.

За його словами, міцного миру можна досягнути тільки шляхом створення більш світлого майбутнього для людей східної України.

Теми: реінтеграція ДонбасуДонбасекономіка


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