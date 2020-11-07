Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ОРДЛО: Зеленський закликав готуватися до відновлення контролю над кордоном з РФ

Субота, 7 листопада 2020, 16:11
ОРДЛО: Зеленський закликав готуватися до відновлення контролю над кордоном з РФ

Президент Володимир Зеленський сподівається, що Україні вдасться взяти під контроль весь кордон з Росією у Донецькій та Луганській областях. Наразі українські силовики не мають доступу до ділянки державного кордону між РФ та окупованим Донбасом.

Джерело: заява Зеленського, розміщена на сайті глави держави

Деталі: Під час робочої поїздки на Луганщину президент України відвідав відділення інспекторів прикордонної служби "Розсипне".

В ході спілкування з прикордонниками Зеленський висловив переконання, що Україна відновить контроль над ділянкою кордону у Донецькій та Луганській областях у повному обсязі. Він закликав Держприкордонслужбу "готуватися до цього дня".

Пряма мова: "Це необхідна безпекова передумова для розгортання наступного позитивного політичного процесу в Донецьку та Луганську. Саме наші прикордонники будуть тими, хто засвідчить, що деокупація окремих районів Донецької та Луганської областей відбулась вповні".

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський вважає, що зменшення кількості бойових втрат з української сторони – це результат роботи українських військових, дипломатів, делегації України в Тристоронній контактній групі та глави делегації Леоніда Кравчука.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ОРДЛОкордонРосіяЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Усі новини...
ОРДЛО
Асєєв розповів, як ексрозвідник Червінський допоміг знайти у Києві головного ката "Ізоляції" "Палича"
Станіслав Асєєв: Інколи я не можу згадати, як виглядає Донецьк – спеціально відкриваю GoogleMaps, щоб подивитись на місто
Бойовики в ОРДО засудили морпіха ЗСУ до 22 років тюрми
Останні новини
10:44
відеоПереможець "Молодості". Вийшов трейлер української драми "Як там Катя?"
10:36
Три пункти пропуску з Польщі досі заблоковані, у чергах стоять 2600 фур
10:26
Здала важкопоранених бійців ЗСУ у полон: лікарка з Маріуполя отримала довічний термін
10:25
"Українська правда" вчетверте оголосить переможців своєї премії
10:20
Люди можуть бути "жайворонками" завдяки успадкованим генам неандертальців – дослідження
10:00
Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
09:40
Нацбанк оштрафував одразу 11 фінансових компаній
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
Усі новини...
Реклама: