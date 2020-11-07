ОРДЛО: Зеленський закликав готуватися до відновлення контролю над кордоном з РФ

Президент Володимир Зеленський сподівається, що Україні вдасться взяти під контроль весь кордон з Росією у Донецькій та Луганській областях. Наразі українські силовики не мають доступу до ділянки державного кордону між РФ та окупованим Донбасом.

Джерело: заява Зеленського, розміщена на сайті глави держави

Деталі: Під час робочої поїздки на Луганщину президент України відвідав відділення інспекторів прикордонної служби "Розсипне".

В ході спілкування з прикордонниками Зеленський висловив переконання, що Україна відновить контроль над ділянкою кордону у Донецькій та Луганській областях у повному обсязі. Він закликав Держприкордонслужбу "готуватися до цього дня".

Пряма мова: "Це необхідна безпекова передумова для розгортання наступного позитивного політичного процесу в Донецьку та Луганську. Саме наші прикордонники будуть тими, хто засвідчить, що деокупація окремих районів Донецької та Луганської областей відбулась вповні".

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський вважає, що зменшення кількості бойових втрат з української сторони – це результат роботи українських військових, дипломатів, делегації України в Тристоронній контактній групі та глави делегації Леоніда Кравчука.