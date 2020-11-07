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Зеленський про Донбас: Без складних кроків не буде бажаного результату

Субота, 7 листопада 2020, 15:13
фото Дмитра Ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський вважає, що зменшення кількості бойових втрат з української сторони – це результат роботи українських військових, дипломатів, делегації України в Тристоронній контактній групі та глави делегації Леоніда Кравчука.

Джерело: Зеленський під час поїздки на Донбас, повідомляє пресслужба президента

Пряма мова: "Це початок шляху до відновлення нашої територіальної цілісності й до припинення війни. Без таких складних кроків не буде того бажаного результату".

Деталі: Зеленський висловив переконання, що встановлення миру на Донбасі можливе.

Пряма мова: "Без віри не можна перемогти. Без віри не можна жити. І без віри, я впевнений, усе було б заморожено, як і в попередні роки, і не було б ніяких кроків уперед. Тому з цією вірою живемо. Але не тільки з вірою та словами, а й з реальними кроками".

Деталі: Як зазначив президент, за 103 дні дії встановленого з 27 липня режиму припинення вогню на Донбасі кількість загиблих українських військових зменшилася вдесятеро порівняно з минулим роком.

Що передувало: Українська сторона підготувала для ТКГ "План спільних кроків" із пропозицією повного припинення конфлікту й демілітаризації окремих районів Донецької та Луганської областей на початку 2021 року, аби створити умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

6 листопада Зеленський допустив проведення виборів на Донбасі навесні 2021 року, але назвав це "не найголовнішим питанням".

Українська правда
Теми: ЗеленськийДонбасТКГ


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