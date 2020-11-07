Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський про Донбас: Без складних кроків не буде бажаного результату

Субота, 7 листопада 2020, 14:13
Зеленський про Донбас: Без складних кроків не буде бажаного результату
фото Дмитра Ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський вважає, що зменшення кількості бойових втрат з української сторони – це результат роботи українських військових, дипломатів, делегації України в Тристоронній контактній групі та глави делегації Леоніда Кравчука.

Джерело: Зеленський під час поїздки на Донбас, повідомляє пресслужба президента

Пряма мова: "Це початок шляху до відновлення нашої територіальної цілісності й до припинення війни. Без таких складних кроків не буде того бажаного результату".

Деталі: Зеленський висловив переконання, що встановлення миру на Донбасі можливе.

Пряма мова: "Без віри не можна перемогти. Без віри не можна жити. І без віри, я впевнений, усе було б заморожено, як і в попередні роки, і не було б ніяких кроків уперед. Тому з цією вірою живемо. Але не тільки з вірою та словами, а й з реальними кроками".

Деталі: Як зазначив президент, за 103 дні дії встановленого з 27 липня режиму припинення вогню на Донбасі кількість загиблих українських військових зменшилася вдесятеро порівняно з минулим роком.

Що передувало: Українська сторона підготувала для ТКГ "План спільних кроків" із пропозицією повного припинення конфлікту й демілітаризації окремих районів Донецької та Луганської областей на початку 2021 року, аби створити умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

6 листопада Зеленський допустив проведення виборів на Донбасі навесні 2021 року, але назвав це "не найголовнішим питанням".

Українська правда
Теми: ЗеленськийДонбасТКГ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Усі новини...
Зеленський
Зеленський радився з головою СБУ, керівниками розвідки
До гарантій безпеки України, крім G7, приєдналися ще 6 країн – Зеленський
Стефанішина пояснила гнівний твіт Зеленського: Отримали сигнали невіри в перемогу України
Останні новини
10:26
Здала важкопоранених бійців ЗСУ у полон: лікарка з Маріуполя отримала довічний термін
10:25
"Українська правда" вчетверте оголосить переможців своєї премії
10:20
Люди можуть бути "жайворонками" завдяки успадкованим генам неандертальців – дослідження
10:00
Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
09:40
Нацбанк оштрафував одразу 11 фінансових компаній
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
Усі новини...
Реклама: