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Напад на священника у Франції: поліція схопила підозрюваного та його дружину

Субота, 7 листопада 2020, 17:16
Напад на священника у Франції: поліція схопила підозрюваного та його дружину

У Франції правоохоронці затримали підозрюваного у нападі на священника у Ліоні, ним виявився громадянин Грузії. Також затримали і його дружину.

Джерело: Громадське з посиланням на Le Parisien

Деталі: У французькому Ліоні 31 жовтня нападник поранив з вогнепальної зброї священника, коли той закривав церкву. У п'ятницю, 6 листопада, поліція схопила підозрюваного у цьому злочині 40-річного громадянина Грузії Георгія П. Разом з підозрюваним затримали і його 35-річну дружину, яка народилася в Росії.

Французьке видання зазначає, що отримало інформацію про затриманого з власних джерел.

За даними журналістів, чоловік вже визнав свою провину. Він повідомив поліції, що начебто таким чином помстився священнослужителю за любовний зв'язок з його дружиною. Георгій П. додав, що не мав наміру вбивати священника.

Чоловік зізнався, що викинув зброю, з якої стріляв, до річки. Наразі поліція перевіряє цю інформацію. Вдома у чоловіка також знайшли іншу зброю, а сам затриманий вже притягувався до відповідальності за керування автівкою без посвідчення та незаконне володіння зброєю.

Про версію щодо помсти заявляв і сам поранений священник. Після того, як він вийшов з коми, він розповів правоохоронцям про нападника, а дружина затриманого підтвердила, що мала романтичні стосунки зі священником. Тепер, за словами журналістів, священнослужитель має покинути свій пост у храмі.

"Українська правда" в Threads

Теми: Франціярелігіязброя
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