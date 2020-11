Джо Байден прокоментував перемогу на виборах

Демократ Джо Байден після того, як отримав більше 270 голосів виборників на президентських перегонах у США, закликав американців залишити позаду жорстку риторику та об'єднатися як нація.

Джерело: CNN, Байден у Twitter

Пряма мова: "Після закінчення кампанії настав час залишити гнів і жорстку риторику позаду і об'єднатися як нація".

Деталі: Байден у своїй заяві подякував американському народу за довіру та наголосив, що немає нічого неможливого, якщо братися до справи разом.

Повідомлення Байдена у Twitter: "Америка, для мене велика честь, що ви вибрали мене очолити нашу велику країну. Робота, яка на нас чекає, буде важкою, але я обіцяю вам наступне: я буду президентом для всіх американців, незалежно від того, чи голосували ви за мене чи ні. Я збережу віру, яку ви вклали в мене".

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8