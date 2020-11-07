Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Джо Байден прокоментував перемогу на виборах

Субота, 7 листопада 2020, 18:20
Джо Байден прокоментував перемогу на виборах

Демократ Джо Байден після того, як отримав більше 270 голосів виборників на президентських перегонах у США, закликав американців залишити позаду жорстку риторику та об'єднатися як нація.

Джерело: CNN, Байден у Twitter

Пряма мова: "Після закінчення кампанії настав час залишити гнів і жорстку риторику позаду і об'єднатися як нація".

Деталі: Байден у своїй заяві подякував американському народу за довіру та наголосив, що немає нічого неможливого, якщо братися до справи разом.

Повідомлення Байдена у Twitter: "Америка, для мене велика честь, що ви вибрали мене очолити нашу велику країну. Робота, яка на нас чекає, буде важкою, але я обіцяю вам наступне: я буду президентом для всіх американців, незалежно від того, чи голосували ви за мене чи ні. Я збережу віру, яку ви вклали в мене".

Нагадаємо: Провідні ЗМІ у США повідомили, що Джо Байден отримав 273 голоси виборників, що означає перемогу на президентських виборах.

"Українська правда" у Threads

Теми: БайденСШАвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Усі новини...
Байден
Байден: Зараз Україна не готова до членства в НАТО
Вони їм потрібні – Байден про надання Україні касетних боєприпасів
Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги
Останні новини
10:44
відеоПереможець "Молодості". Вийшов трейлер української драми "Як там Катя?"
10:36
Три пункти пропуску з Польщі досі заблоковані, у чергах стоять 2600 фур
10:26
Здала важкопоранених бійців ЗСУ у полон: лікарка з Маріуполя отримала довічний термін
10:25
"Українська правда" вчетверте оголосить переможців своєї премії
10:20
Люди можуть бути "жайворонками" завдяки успадкованим генам неандертальців – дослідження
10:00
Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
09:40
Нацбанк оштрафував одразу 11 фінансових компаній
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
Усі новини...
Реклама: