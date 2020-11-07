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У Кривому Розі зловмисник напав на перехожих, є вбиті й поранені

Субота, 7 листопада 2020, 18:56
У Кривому Розі зловмисник напав на перехожих, є вбиті й поранені

У суботу в Кривому Розі чоловік напав з ножем на перехожих. Двох людей він вбив, ще 8 осіб постраждали, зокрема, 8-річний хлопчик.

Джерело: Нацполіція у Facebook

Дослівно: "7 листопада близько 15:20 до поліції надійшло повідомлення про невідомого чоловіка, який на вулиці у Металургійному районі кидався на людей з ножем. Жертвами зловмисника стали випадкові перехожі, яким чоловік наніс численні ножові поранення. В результаті двоє осіб померли на місці, а вісім доставлені до лікарні".

Деталі: Правоохоронці затримали нападника і доставили до Криворізького відділку поліції. Ним виявився місцевий мешканець.

Місцеве видання "Перший міський" пише, що двоє загиблих – це батько і син. При цьому нападник заявив, що планував зарізати 15 осіб.

 
 

Правоохоронці уточнили, що підозрюваного затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Працівники поліції з’ясовують всі обставини інциденту.

 
 
 

Українська правда

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Теми: Дніпропетровська областьвбивство
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