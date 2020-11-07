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Зловмисник у Кривому Розі планував вбити 15 людей

Субота, 7 листопада 2020, 22:58
Зловмисник у Кривому Розі планував вбити 15 людей

Нападник, який у суботу в Кривому Розі вбив 2 та поранив 8 людей, заявив, що планував зарізати 15 осіб. 

Джерело: відео затримання підозрюваного, яке опублікував "Перший міський"

Деталі: Після того, як правоохоронці схопили нападника, він розповів, що не знає, скількох людей зарізав, але мав вбити 15.

Також він додав, що здійснити це йому начебто наказав бог.

Пряма мова затриманого: "Я вбив, тому що мені бог сказав". 

 

Нагадаємо: Криворізькі ЗМІ повідомили, що 7 листопада внаслідок нападу зловмисника загинули двоє чоловіків – батько і син. Ще 8 людей постраждали.

Президент Володимир Зеленський назвав трагедію, що сталася у суботу в Кривому Розі, абсолютним тероризмом.

"Українська правда" у Threads

Теми: вбивствонадзвичайна подія
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