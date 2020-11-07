Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Зловмисник у Кривому Розі планував вбити 15 людей

Субота, 7 листопада 2020, 23:58

Нападник, який у суботу в Кривому Розі вбив 2 та поранив 8 людей, заявив, що планував зарізати 15 осіб. 

Джерело: відео затримання підозрюваного, яке опублікував "Перший міський"

Деталі: Після того, як правоохоронці схопили нападника, він розповів, що не знає, скількох людей зарізав, але мав вбити 15.

Також він додав, що здійснити це йому начебто наказав бог.

Пряма мова затриманого: "Я вбив, тому що мені бог сказав". 

 

Нагадаємо: Криворізькі ЗМІ повідомили, що 7 листопада внаслідок нападу зловмисника загинули двоє чоловіків – батько і син. Ще 8 людей постраждали.

Президент Володимир Зеленський назвав трагедію, що сталася у суботу в Кривому Розі, абсолютним тероризмом.

Теми: вбивствонадзвичайна подія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відео, фотоЗловмисник у Кривому Розі планував вбити 15 людей

фотоНа Донбасі загинув 20-річний десантник Олег Свинарик

Зеленський привітав Байдена: наша дружба із США стає тільки міцнішою

фотоУ Кривому Розі зловмисник напав на перехожих, є вбиті й поранені

Джо Байден прокоментував перемогу на виборах

відеоБайдена оголосили переможцем виборів у США

Усі новини...
вбивство
Зеленський назвав різанину у Кривому Розі абсолютним тероризмом
У Кривому Розі зловмисник напав на перехожих, є вбиті й поранені
Масовий розстріл на Житомирщині: поліція все з'ясувала, і справа пішла в суд
Останні новини
00:29
Трамп написав, що виграв вибори, але у Twitter з цим не згодні
23:58
відео, фотоЗловмисник у Кривому Розі планував вбити 15 людей
23:34
У Берліні покладають великі надії на президентство Байдена
22:59
На адмінкордоні з окупованим Кримом можуть з'явитися гуманітарні табори
22:18
Зеленський назвав різанину у Кривому Розі абсолютним тероризмом
21:57
фотоНа Донбасі загинув 20-річний десантник Олег Свинарик
21:15
фотоПоліцейський "продав" керівну посаду в органах за 3 мільйони
20:54
Зеленський привітав Байдена: наша дружба із США стає тільки міцнішою
20:37
Світові лідери вітають Байдена з перемогою на виборах
19:56
фотоУ Кривому Розі зловмисник напав на перехожих, є вбиті й поранені
Усі новини...