Поліцейський "продав" керівну посаду в органах за 3 мільйони
Рівненська обласна прокуратура затримала поліцейського та його спільника, що за 100 тисяч доларів (більше 2,8 млн гривень) "продали" керівну посаду в поліції Рівненської області.
Джерело: повідомлення Офісу генпрокурора
Деталі: Підозрюваних затримали за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах (ч.4 ст.190 КК України).
За даними слідства, співробітник Головного управління Нацполіції в Рівненській області разом зі спільником за грошову винагороду обіцяли вирішити питання кадрових призначень на керівні посади в районних та міжрайонних відділах поліції в області.
Дослівно: "Правоохоронці затримали їх під час одержання 25 тисяч доларів США "авансу" від співробітника Управління патрульної поліції Рівного за призначення його на посаду керівника одного з міжрайонних відділів поліції області. Загалом цю посаду вони "оцінили" у 100 тис доларів. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів".
Нагадаємо: раніше у Києві затримали двох поліцейських на вимаганні 250 тисяч гривень.