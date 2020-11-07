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Поліцейський "продав" керівну посаду в органах за 3 мільйони

Субота, 7 листопада 2020, 21:15

Рівненська обласна прокуратура затримала поліцейського та його спільника, що за 100 тисяч доларів (більше 2,8 млн гривень) "продали" керівну посаду в поліції Рівненської області.

Джерело: повідомлення Офісу генпрокурора

Деталі: Підозрюваних затримали за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах (ч.4 ст.190 КК України).

За даними слідства, співробітник Головного управління Нацполіції в Рівненській області разом зі спільником за грошову винагороду обіцяли вирішити питання кадрових призначень на керівні посади в районних та міжрайонних відділах поліції в області.

Дослівно: "Правоохоронці затримали їх під час одержання 25 тисяч доларів США "авансу" від співробітника Управління патрульної поліції Рівного за призначення його на посаду керівника одного з міжрайонних відділів поліції області. Загалом цю посаду вони "оцінили" у 100 тис доларів. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів".

 
 

Нагадаємо: раніше у Києві затримали двох поліцейських на вимаганні 250 тисяч гривень.

Українська правда
Теми: хабарполіціяпрокуратура


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