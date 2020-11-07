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Зеленський назвав різанину у Кривому Розі абсолютним тероризмом

Субота, 7 листопада 2020, 22:18

Президент Володимир Зеленський прокоментував трагедію, що сталася у суботу в Кривому Розі, де чоловік зарізав двох і поранив 8 людей.

Джерело: Зеленський у Facebook

Пряма мова: "Украй жахливі новини з мого рідного Кривого Рогу. Невимовний біль, смуток, відчай, страждання. Двоє вбитих, є поранені, серед них – дитина. Це ж хроніка одного мирного дня в одному мирному місті. Світ точно божеволіє!

Не сумніваюся, що сьогоднішні події у Кривому Розі є проявом абсолютного тероризму – за сенсом, за суттю, за наслідками, за жахом, який прийшов у наші домівки".

Деталі: За словами президента, злочин, який стався – це тероризм і варварський спосіб залякати людей, незалежно від того, як саме він буде потрактований Кримінальним кодексом.

Зеленський додав, що сподівається на "швидке розслідування та справедливий вирок цьому покидьку".

Нагадаємо: Внаслідок нападу зловмисника у Кривому Розі двоє людей загинули, ще 8 осіб поранені, зокрема, 8-річний хлопчик. Правоохоронці вже затримали нападника і доставили до Криворізького відділку поліції.

Українська правда
Теми: ЗеленськийвбивствоДніпропетровська область


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