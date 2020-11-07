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На адмінкордоні з окупованим Кримом можуть з'явитися гуманітарні табори

Субота, 7 листопада 2020, 21:59
На адмінкордоні з окупованим Кримом можуть з'явитися гуманітарні табори

Віцепрем'єр-міністр України, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков розповів, що українська влада готова розгорнути гуманітарні табори на адмінкордоні з Кримом через погіршення ситуації з поширенням коронавірусної інфекції та дефіцитом ліків на півострові.

Джерело: Резніков в інтерв'ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Безумовно, ми готові розгортати гуманітарні табори на лінії розмежування, біля наших КПВВ  і обладнати, в тому числі, аптечними кіосками. Ми в спрощеному режимі приймаємо гуманітарні вантажі від гуманітарних організацій. А в Мінсоцполітики швидко дають відповідь відповідно. І ці вантажі потім можуть потрапити через КПВВ на окуповані території в інтересах людей".

Нагадаємо: У Меджлісі кримськотатарського народу закликали ОБСЄ та ООН відвідати анексований Росією Крим через катастрофічну епідеміологічну ситуацію, викликану високим темпом зростання захворюваності COVID-19.

Дані окупаційної влади Криму та Севастополя про захворюваність на коронавірус не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. Правозахисники стверджують, що ця статистика суттєво занижена, оскільки не відображає багатьох важливих факторів, включаючи інфікування в лавах російських військових і спецслужб.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кримокупаціякоронавірус
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