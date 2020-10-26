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Катастрофічна ситуація з COVID-19 в Криму: Меджліс звернувся до ООН та ОБСЄ

Понеділок, 26 жовтня 2020, 20:32
Катастрофічна ситуація з COVID-19 в Криму: Меджліс звернувся до ООН та ОБСЄ

У Меджлісі кримськотатарського народу закликали ОБСЄ та ООН відвідати анексований Росією Крим через "катастрофічну епідеміологічну ситуацію, викликану високим темпом зростання захворюваності COVID-19"

Джерело: глава Меджлісу Рефат Чубаров у Facebook

Дослівно: "Кількість щоденних випадків захворюваності на COVID-19 на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та міста Севастополя давно вже перевищила рівень, який може бути забезпечений можливостями існуючих медичних установ і наявного персоналу лікарів, внаслідок чого багатьом пацієнтам, хворим на коронавірус у його важкій формі, відмовляють в госпіталізації, прирікаючи людину на вірну смерть.

Російська окупаційна влада Криму приховує від громадськості і міжнародних організацій об'єктивну картину захворюваності та смертності внаслідок COVID-19. Медичному персоналу лікарень суворо наказано вказувати в документах померлих причиною смерті одну з супутніх хворіб пацієнта без вказівки на COVID-19. Засекречена інформація про епідеміологічну ситуацію в місцях позбавлення волі і про стан здоров'я незаконно утримуваних в них кримських політв'язнів".

Деталі: Чубаров наголошує, що головною причиною погіршення епідеміологічної ситуації є уникнення РФ як окупуючої держави заходів щодо захисту здоров'я та життя населення окупованої території.

Президія Меджлісу закликає СММ ОБСЄ в Україні та Моніторингову місію ООН з прав людини в Україні відвідати тимчасово окуповану РФ територію Автономної Республіки Крим з метою вивчення ситуації з дотриманням прав людини на півострові, зокрема щодо охорони здоров’я та надання медичної допомоги у випадку захворювання.

Також відомство закликає ВООЗ надати жителям тимчасово окупованого РФ Криму якісного медичного обслуговування в умовах пандемії.

Чому це важливо: Дані російських властей Криму і Севастополя про захворюваність на коронавірус не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. Правозахисники стверджують, що ця статистика суттєво занижена, оскільки не відображає багатьох важливих факторів, включаючи інфікування в лавах російських військових і спецслужб.

 
 

Українська правда

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Теми: МеджлісЧубаровКримкоронавірусепідемія
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