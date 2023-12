Трамп написав, що виграв вибори, але у Twitter з цим не згодні

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що виграв вибори президента, але у Twitter позначили цей допис як спірний.

Джерело: Трамп у twitter

Пряма мова: "Спостерігачів не допускали до підрахунку голосів. Я переміг на виборах, отримавши 71 млн голосів. Відбувались погані речі, які нашим спостерігачам не давали побачити. Мільйони поштових бюлетенів були надіслані людям, які ніколи про це просили!"

THE OBSERVERS WERE NOT ALLOWED INTO THE COUNTING ROOMS. I WON THE ELECTION, GOT 71,000,000 LEGAL VOTES. BAD THINGS HAPPENED WHICH OUR OBSERVERS WERE NOT ALLOWED TO SEE. NEVER HAPPENED BEFORE. MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WERE SENT TO PEOPLE WHO NEVER ASKED FOR THEM!