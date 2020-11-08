Трамп написав, що виграв вибори, але у Twitter з цим не згодні

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що виграв вибори президента, але у Twitter позначили цей допис як спірний.

Джерело: Трамп у twitter

Пряма мова: "Спостерігачів не допускали до підрахунку голосів. Я переміг на виборах, отримавши 71 млн голосів. Відбувались погані речі, які нашим спостерігачам не давали побачити. Мільйони поштових бюлетенів були надіслані людьми, які ніколи про це просили!"

THE OBSERVERS WERE NOT ALLOWED INTO THE COUNTING ROOMS. I WON THE ELECTION, GOT 71,000,000 LEGAL VOTES. BAD THINGS HAPPENED WHICH OUR OBSERVERS WERE NOT ALLOWED TO SEE. NEVER HAPPENED BEFORE. MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WERE SENT TO PEOPLE WHO NEVER ASKED FOR THEM! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

Деталі: Як повідомляє Bloomberg, за Трампа проголосували близько 71 млн американців, за його суперника від демократів Джо Байдена – понад 75 млн, що є рекордним результатом для США.

Що передувало: Провідні ЗМІ у США повідомили, що Джо Байден отримав більше 270 голоси виборників, що означає перемогу на президентських виборах.

Нагадаємо:

Напередодні штаб Байдена пригрозив Трампу примусовим виселенням з Білого дому , якщо той буде і надалі відмовлятися визнавати свою поразку.

, якщо той буде і надалі відмовлятися визнавати свою поразку. Точний розподіл голосів виборників ще не встановлений. Швидше за все Байден втримає також Джорджію та матиме 306 голосів у колегії.

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