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Трамп написав, що виграв вибори, але у Twitter з цим не згодні

Неділя, 8 листопада 2020, 00:29

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що виграв вибори президента, але у Twitter позначили цей допис як спірний.

Джерело: Трамп у twitter

Пряма мова: "Спостерігачів не допускали до підрахунку голосів. Я переміг на виборах, отримавши 71 млн голосів. Відбувались погані речі, які нашим спостерігачам не давали побачити. Мільйони поштових бюлетенів були надіслані людьми, які ніколи про це просили!"

Деталі: Як повідомляє Bloomberg, за Трампа проголосували близько 71 млн американців, за його суперника від демократів Джо Байдена – понад 75 млн, що є рекордним результатом для США. 

Що передувало: Провідні ЗМІ у США повідомили, що Джо Байден отримав більше 270 голоси виборників, що означає перемогу на президентських виборах.

Нагадаємо:

  • Напередодні штаб Байдена пригрозив Трампу примусовим виселенням з Білого дому, якщо той буде і надалі відмовлятися визнавати свою поразку.
  • Точний розподіл голосів виборників ще не встановлений. Швидше за все Байден втримає також Джорджію та матиме 306  голосів у колегії. 

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Українська правда
Теми: ТрампвиборисоцмережіБайденСША


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