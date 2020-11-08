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У ТКГ потрібно створити ще одну підгрупу – Резніков

Неділя, 8 листопада 2020, 01:52

Віцепрем’єр-міністр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков вважає, що у Тристоронній контактній групі для врегулювання ситуації на Донбасі необхідно створити п’яту підгрупу, яка б займалась питанням підготовки повернення контролю над кордоном з Росією.

Джерело: віцепрем’єр-міністр Олексій Резніков в інтерв’ю для "Радіо Свобода

Деталі: На думку Резнікова, під час укладення Мінських угод у лютому 2015 року Україна помилково погодилась на єдиний пункт, який визначає, що відновлення повного контролю над кордоном має розпочатись у перший день після місцевих виборів. 

"І ця помилка сьогодні не дає можливості нам продуктивно рухатися у вирішенні цього завдання. Тому якщо Росія дійсно налаштована на завершення цієї гібридної війни і припинення конфлікту з сусідньою Україною, вона має зрозуміти, що доведеться йти на поступки і дати можливість проконтролювати кордон.

Це буде, в тому числі, в їхньому прямому інтересі. Якщо вони не довіряють безпосередньо прикордонній службі України, ми готові шукати компромісний варіант, коли буде посередник у ролі міжнародного представництва. Наприклад, додаткова місія ОБСЄ зі збільшеним, розширеним мандатом", – сказав віцепрем’єр.

Резніков додав, що наразі Росія разом із своїми маріонетками на Донбасі вимагає, щоб відновлення контролю над кордоном відбулось саме після місцевих виборів. 

Нагадаємо: 

  • Президент Володимир Зеленський сподівається, що Україні вдасться взяти під контроль весь кордон з Росією у Донецькій та Луганській областях. Наразі українські силовики не мають доступу до ділянки державного кордону між РФ та окупованим Донбасом.

Теми: Донбаскордон


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