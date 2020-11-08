Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Байден звернувся до нації та закликав прихильників Трампа дати шанс один одному

Неділя, 8 листопада 2020, 04:31
Фото: CNN

Джо Байден, який, за останніми даними, переміг чинного президента США Дональда Трампа у боротьбі за президентське крісло звернувся до нації та закликав прихильників Трампа знизити градус напруги та дати шанс один одному.

Джерело: CNN

Пряма мова: "Я розумію розчарування всіх тих, хто голосував за президента Трампа. Я сам пару разів програвав, але давайте дамо шанс один одному. 

Час відмовитись від різкої риторики, знизити температуру, почати дослухатись один до одного та перестати ставитись до наших опонентів як до ворогів. Вони не наші вороги. Вони американці". 

Деталі: Байден послався на Біблію, заявивши, що наразі для Америки настав час зцілення. 

У своєму зверненні колишній віцепрезидент сказав, що ця перемога є нагадуванням про тих, хто докладав всіх зусиль, щоб вона відбулась. 

"Американський народ, – сказав Байден, – чітко сформулював свій вибір. Ми перемогли із найбільшою кількістю голосів коли-небудь відданих за президента в історії країни – 74 мільйони".  

Звернулась до американців також новообрана перша жінка віцепрезидент Камала Харріс. 

"Хоча я і буду першою жінкою у цьому офісі, але я не буду останньою. Оскільки кожна маленька дівчинка тепер бачить, що це країна можливостей, незалежно від вашої статі, наша країна дала вам чіткий меседж: мрійте з амбіціями, керуйте з переконаннями і дивіться на себе так, як інші не можуть. Але знайте, ми будемо аплодувати вам на кожному кроці", – сказала вона. 

Харріс додала, що віддавши голос за Байдена американці обрали надію, єдність, порядність та правду. 

Варто зазначити, що під час звернення до нації, що відбулось у місті Вілмінгтон, штат Делавер, усі присутні на сцені були в масках, окрім Байдена.  

 
Фото: CNN

Читайте також: Президент Джо Байден: що змінюють для України результати виборів у США

Нагадаємо: 

  • Провідні ЗМІ у США повідомили, що Джо Байден отримав більше 270 голоси виборників, що означає перемогу на президентських виборах. 
  • Офіційно переможцем перегонів вважається кандидат, за якого 14 грудня проголосує Колегія виборників. Новий президент офіційно приступає до виконання обов’язків після складання присяги 20 січня.

Українська правда
Теми: БайденСШАвибори


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відео, фотоЗловмисник у Кривому Розі планував вбити 15 людей

фотоНа Донбасі загинув 20-річний десантник Олег Свинарик

Зеленський привітав Байдена: наша дружба із США стає тільки міцнішою

фотоУ Кривому Розі зловмисник напав на перехожих, є вбиті й поранені

Джо Байден прокоментував перемогу на виборах

відеоБайдена оголосили переможцем виборів у США

Усі новини...
Байден
Джуліані планує оскаржувати результати виборів у Пенсильванії
Трамп написав, що виграв вибори, але у Twitter з цим не згодні
У Берліні покладають великі надії на президентство Байдена
Останні новини
04:31
Байден звернувся до нації та закликав прихильників Трампа дати шанс один одному
03:38
ФотоПротести у Мінську: Марш медиків та Жіночий марш супроводжувались затриманнями
02:45
Джуліані планує оскаржувати результати виборів у Пенсильванії
01:52
У ТКГ потрібно створити ще одну підгрупу – Резніков
01:07
Відео, ФотоУ МВС розповіли деталі про чоловіка, який влаштував різанину у Кривому Розі
00:29
Трамп написав, що виграв вибори, але у Twitter з цим не згодні
23:58
відео, фотоЗловмисник у Кривому Розі планував вбити 15 людей
23:34
У Берліні покладають великі надії на президентство Байдена
22:59
На адмінкордоні з окупованим Кримом можуть з'явитися гуманітарні табори
22:18
Зеленський назвав різанину у Кривому Розі абсолютним тероризмом
Усі новини...