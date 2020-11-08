Байден звернувся до нації та закликав прихильників Трампа дати шанс один одному

Джо Байден, який, за останніми даними, переміг чинного президента США Дональда Трампа у боротьбі за президентське крісло звернувся до нації та закликав прихильників Трампа знизити градус напруги та дати шанс один одному.

Джерело: CNN

Пряма мова: "Я розумію розчарування всіх тих, хто голосував за президента Трампа. Я сам пару разів програвав, але давайте дамо шанс один одному.

Час відмовитись від різкої риторики, знизити температуру, почати дослухатись один до одного та перестати ставитись до наших опонентів як до ворогів. Вони не наші вороги. Вони американці".

Деталі: Байден послався на Біблію, заявивши, що наразі для Америки настав час зцілення.

У своєму зверненні колишній віцепрезидент сказав, що ця перемога є нагадуванням про тих, хто докладав всіх зусиль, щоб вона відбулась.

"Американський народ, – сказав Байден, – чітко сформулював свій вибір. Ми перемогли із найбільшою кількістю голосів коли-небудь відданих за президента в історії країни – 74 мільйони".

Звернулась до американців також новообрана перша жінка віцепрезидент Камала Харріс.

"Хоча я і буду першою жінкою у цьому офісі, але я не буду останньою. Оскільки кожна маленька дівчинка тепер бачить, що це країна можливостей, незалежно від вашої статі, наша країна дала вам чіткий меседж: мрійте з амбіціями, керуйте з переконаннями і дивіться на себе так, як інші не можуть. Але знайте, ми будемо аплодувати вам на кожному кроці", – сказала вона.

Харріс додала, що віддавши голос за Байдена американці обрали надію, єдність, порядність та правду.

Варто зазначити, що під час звернення до нації, що відбулось у місті Вілмінгтон, штат Делавер, усі присутні на сцені були в масках, окрім Байдена.

Фото: CNN

Читайте також: Президент Джо Байден: що змінюють для України результати виборів у США

Нагадаємо: