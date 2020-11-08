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Пандемія: виявлено майже 600 тисяч хворих за добу та більше 50 млн загалом

Неділя, 8 листопада 2020, 05:21

За минулу добу у світі підтвердили 598 тисяч випадків коронавірусу, загалом у світі виявили – 50,2 млн інфікувань.  У ряді європейський країн зафіксували чергові рекорди захворювань. 

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Так, у США виявили більше 124 тисяч хворих, у Франції – майже 89 тисяч, що є рекордним для країни, в Індії – понад 46 тисяч. Також значну кількість випадків коронавірусу зафіксували в Італії – майже 40 тисяч. Це також найбільший показник в країні за час пандемії. Польща зареєструвала 27,8 тисяч нових хворих – черговий рекорд. 

Більше 20 тисяч випадків виявили у Великій Британії, Бразилії та Росії. 

Померли за цей період 7436 хворих – найбільше в США, Індії, Мексиці, Італії та Ірані. 

 

Наразі у світі хворіють 13,4 млн осіб, вилікувались – 35,5 млн, померли – 1 мільйон 255 тисяч хворих. 

Нагадаємо: 

Українська правда
Теми: коронавірус


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