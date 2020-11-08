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Україна 10-та у світі за добовою захворюваністю на COVID-19

Неділя, 8 листопада 2020, 05:17
Україна 10-та у світі за добовою захворюваністю на COVID-19
Фото: Ельдар Сарахман

За кількістю підтверджених випадків коронавірусу 6 листопада Україна опинилась на 10 місці серед інших держав світу. 

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Цього дня повідомлялось про 10 746 нових випадків COVID-19, 187 смертей і 8685 одужань.

Попереду нашої держави опинились Німеччина (17 тисяч нових хворих), Росія (більше 20 тисяч), Бразилія (21 тисяча), Велика Британія (майже 25 тисяч), Польща (27,8 тисяч), Італія (майже 40 тисяч), Індія (більше 46 тисяч), Франція (86,8 тисяч) та США (більше 124 тисяч). 

За кількістю летальних випадків цього дня Україна опинилась на 14 сходинці. 

Водночас серед цих 10 держав найменше тестів загалом було зроблено саме в Україні.  

 

Наразі у світі хворіють 13,4 млн осіб, вилікувались – 35,5 млн, померли – 1 мільйон 255 тисяч хворих. 

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі: динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 

  • За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області (1 008), м. Київ (854), а також Житомирській (602), Хмельницькій (579) та Львівській (557) областях.

Українська правда

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Теми: коронавірус
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