Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Україні рекордні 10,7 тисяч випадків коронавірусу за добу

Субота, 7 листопада 2020, 08:20
фото Ельдара Сарахмана, УП

За минулу добу, 6 листопада, в Україні зафіксовано 10 746 нових випадків COVID-19, при цьому 187 осіб померли і 8685 одужали.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook, дані РНБО

Деталі: За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  Харківській (1 008), м. Київ (854), Житомирській (602), Хмельницькій (579) та Львівській (557) областях.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області (1 008), м. Київ (854), а також Житомирській (602), Хмельницькій (579) та Львівській (557) областях.

Було госпіталізовано 1 470 осіб.

Серед нових хворих – 316 дітей та 519 медпрацівників.

Загалом за добу здійснено 82 327 тестувань, в т.ч.  методом ПЛР – 51 258,  методом ІФА – 31 069.

За даними РНБО, найбільше летальних випадків 6 листопада сталося у Хмельницькій області – там від COVID-19 померло 47 людей. Нових заражень в області зафіксували 579.

У Дніпропетровській області – 23 летальних випадки і 432 нових хворих. На Львівщині – 14 летальних випадків і 557 нових. У Києві – 11 летальних випадків.

Що передувало: За добу 5 листопада в Україні діагностували 9 721 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19, летальних випадків – 201, одужало – 10 762 особи, госпіталізували 1 517 осіб.

6 листопада у світі COVID-19 виявили у 623 тисяч людей. Померло в цей день 9082 пацієнта.  

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі: динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Словаччина закриває пункти пропуску на кордоні з Україною

В Україні рекордні 10,7 тисяч випадків коронавірусу за добу

Байден: "Ми збираємося виграти цю гонку з явним відривом"

Новини 6 листопада: карантин в Україні, вибори в США

Держсекретар Джорджії підтвердив, що у штаті перерахують голоси

Штаб Байдена пригрозив Трампу примусовим виселенням з Білого дому

Усі новини...
коронавірус
Глава апарату Трампа захворів COVID-19. Він та ще 250 гостей були на вечірці на честь виборів
У Польщі почав діяти жорсткий карантин
У світі фіксують найбільшу кількість випадків COVID-19 за добу з початку пандемії
Останні новини
09:51
Словаччина закриває пункти пропуску на кордоні з Україною
09:26
Світовий банк виділить $100 млн на економіку підконтрольного Донбасу
09:04
На Чернігівщині думають про COVID-госпіталі на стадіонах і в колишній колонії
08:20
В Україні рекордні 10,7 тисяч випадків коронавірусу за добу
08:00
Головні новини п’ятниці і ночі: карантин в Україні, вибори в США
07:28
Війська Росії застосовують гранатомети та стрілецьку зброю, але перемир'я триває — ООС
06:47
Глава апарату Трампа захворів COVID-19. Він та ще 250 гостей були на вечірці на честь виборів
06:10
Байден: "Ми збираємося виграти цю гонку з явним відривом"
05:00
В Одесі оголосили жалобу через смерть Жванецького
04:37
У Польщі почав діяти жорсткий карантин
Усі новини...