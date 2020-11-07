В Україні рекордні 10,7 тисяч випадків коронавірусу за добу

За минулу добу, 6 листопада, в Україні зафіксовано 10 746 нових випадків COVID-19, при цьому 187 осіб померли і 8685 одужали.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook, дані РНБО

Деталі: За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 008), м. Київ (854), Житомирській (602), Хмельницькій (579) та Львівській (557) областях.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області (1 008), м. Київ (854), а також Житомирській (602), Хмельницькій (579) та Львівській (557) областях.

Було госпіталізовано 1 470 осіб.

Серед нових хворих – 316 дітей та 519 медпрацівників.

Загалом за добу здійснено 82 327 тестувань, в т.ч. методом ПЛР – 51 258, методом ІФА – 31 069.

За даними РНБО, найбільше летальних випадків 6 листопада сталося у Хмельницькій області – там від COVID-19 померло 47 людей. Нових заражень в області зафіксували 579.

У Дніпропетровській області – 23 летальних випадки і 432 нових хворих. На Львівщині – 14 летальних випадків і 557 нових. У Києві – 11 летальних випадків.

Що передувало: За добу 5 листопада в Україні діагностували 9 721 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19, летальних випадків – 201, одужало – 10 762 особи, госпіталізували 1 517 осіб.

6 листопада у світі COVID-19 виявили у 623 тисяч людей. Померло в цей день 9082 пацієнта.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі: динаміка пандемії в інфографіці УП