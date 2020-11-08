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Американці святкують перемогу Байдена на вулицях Вашингтона та інших міст

Неділя, 8 листопада 2020, 06:41
Американці святкують перемогу Байдена на вулицях Вашингтона та інших міст

На вулиці столиці США та інших міст вийшли сотні тисяч прихильників демократів та Джо Байдена, який, за останньою інформацією, переміг на президентських виборах.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Через стихійні демонстрації довелось перекрити десятки кварталів навколо Білого дому.  

Місцем збору прихильників демократів став центр міста, до якого почали їхати колони автомобілістів, зокрема із сусідніх штатів. Це стало причиною масштабного затору. 

Учасники акцій тримали в руках плакати на підтримку Байдена та новообраної віцепрезидентки Камали Гарріс. 

 
Фото: CNN

Багато людей зібралось біля плази Black Lives Matter, що біля Білого дому. Люди відкорковували шампанське, святкуючи кінець президентсва Дональда Трампа. 

Водночас невідомо, скільки саме людей вийшло на вулиці через відсутність офіційної статистики. Проте ближче до Білого дому громадяни створили щільний натовп, де не дотримувались дистанції, але були в масках. 

 
Фото: CNN

Зазначається, що демонстрації були мирними, тому присутність поліції була мінімальною. 

Схожі акції відбулись і в інших містах, зокрема у Нью-Йорку, Філадельфії, Чикаго, Атланті та Остіні (де підтримку мають республіканці).

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Нагадаємо: 

  • Провідні ЗМІ у США повідомили, що Джо Байден отримав більше 270 голоси виборників, що означає перемогу на президентських виборах. 
  • Офіційно переможцем перегонів вважається кандидат, за якого 14 грудня проголосує Колегія виборників. Новий президент офіційно приступає до виконання обов’язків після складання присяги 20 січня.

"Українська правда" у Threads

Теми: вибориСШАБайден
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