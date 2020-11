Американці святкують перемогу Байдена на вулицях Вашингтона та інших міст

На вулиці столиці США та інших міст вийшли сотні тисяч прихильників демократів та Джо Байдена, який, за останньою інформацією, переміг на президентських виборах.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Через стихійні демонстрації довелось перекрити десятки кварталів навколо Білого дому.

Місцем збору прихильників демократів став центр міста, до якого почали їхати колони автомобілістів, зокрема із сусідніх штатів. Це стало причиною масштабного затору.

Учасники акцій тримали в руках плакати на підтримку Байдена та новообраної віцепрезидентки Камали Гарріс.

Багато людей зібралось біля плази Black Lives Matter, що біля Білого дому. Люди відкорковували шампанське, святкуючи кінець президентсва Дональда Трампа.

With headlines like 'God Bless America', powerful media outlets around the world welcome the defeat of Donald Trump but warn president-elect Joe Biden faces enormous challenges in healing the US https://t.co/8nZ7a557pf pic.twitter.com/fqYjqXnROE