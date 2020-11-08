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У Білорусі двох затриманих журналістів відправили в ізолятор, їх судитимуть

Неділя, 8 листопада 2020, 07:12
У Білорусі двох затриманих журналістів відправили в ізолятор, їх судитимуть

Затриманих 7 листопада в Мінську журналістів сайту "Наша ніва" Катерину Карпицьку і російського мережевого видання "МБХ Медіа" Романа Попкова судитимуть.

Джерело: БелаПАН з посиланням на Білоруську асоціацію журналістів

Деталі: Обох представників ЗМІ затримали під час традиційного суботнього жіночого маршу з квітами. Їх відправили в мінський Центр ізоляції правопорушників на Окрестіна.

За інформацією правозахисників, в ході суботньої акції були також затримані, але пізніше звільнені журналісти Олександр Силич і Дарина Чульцова.

Нагадаємо: За останніми даними, під час Маршу медиків і Жіночого маршу в столиці Білорусі затримали близько 100 осіб - учасників акцій протесту і звичайних перехожих.

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Теми: БілорусьЗМІмітинги
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