У Білорусі двох затриманих журналістів відправили в ізолятор, їх судитимуть
Неділя, 8 листопада 2020, 08:12
Затриманих 7 листопада в Мінську журналістів сайту "Наша ніва" Катерину Карпицьку і російського мережевого видання "МБХ Медіа" Романа Попкова судитимуть.
Джерело: БелаПАН з посиланням на Білоруську асоціацію журналістів
Деталі: Обох представників ЗМІ затримали під час традиційного суботнього жіночого маршу з квітами. Їх відправили в мінський Центр ізоляції правопорушників на Окрестіна.
За інформацією правозахисників, в ході суботньої акції були також затримані, але пізніше звільнені журналісти Олександр Силич і Дарина Чульцова.
Нагадаємо: За останніми даними, під час Маршу медиків і Жіночого маршу в столиці Білорусі затримали близько 100 осіб - учасників акцій протесту і звичайних перехожих.