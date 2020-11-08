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Протести у Мінську: Марш медиків та Жіночий марш супроводжувались затриманнями

Неділя, 8 листопада 2020, 03:38

За останніми даними, під час Маршу медиків та Жіночого маршу у столиці Білорусі затримали близько 100 осіб – учасників акцій протесту та звичайних перехожих. 

Джерело: правозахисний центр "Вясна

Деталі: О 12 годині дня у Мінську розпочався Марш медиків. Проте, як тільки медпрацівники стали на сходи першої клінічної лікарні міліція почала їх затримувати

За останньою інформацією, силовики забрали близько 60 осіб. 

 

На 14 годину був анонсований Жіночий марш. Затримання розпочались ще перед його початком. Особливу "увагу" міліції заслуговували жінки із квітами в руках, які йшли по місту. 

 

Правозахисники зазначають, що міліція забирала у відділеннях як і учасників маршу, так і не причетних до нього людей. Наразі повідомляється ще про 34 затриманих. 

Також затримання відбувались і в регіонах. Зокрема, під руку силовиків потрапили учасників дворових концертів. Їх забирали разом із музичними інструментами.  

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Передісторія: 

  • Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на протести проти фальсифікації результатів голосування.
  • Кожна акція супроводжується затриманнями, а силовики відзначаються жорстокістю щодо учаснисників протестів. 
  • Окрім того, проти мітингувальників використовують світлошумові гранати, гумові кулі та інші спецзасоби.
  • Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дав зрозуміти, що не має наміру залишати країну під тиском протестів.

Українська правда
Теми: Білорусьмітинги


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