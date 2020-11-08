Протести у Мінську: Марш медиків та Жіночий марш супроводжувались затриманнями

За останніми даними, під час Маршу медиків та Жіночого маршу у столиці Білорусі затримали близько 100 осіб – учасників акцій протесту та звичайних перехожих.

Джерело: правозахисний центр "Вясна"

Деталі: О 12 годині дня у Мінську розпочався Марш медиків. Проте, як тільки медпрацівники стали на сходи першої клінічної лікарні міліція почала їх затримувати.

За останньою інформацією, силовики забрали близько 60 осіб.

На 14 годину був анонсований Жіночий марш. Затримання розпочались ще перед його початком. Особливу "увагу" міліції заслуговували жінки із квітами в руках, які йшли по місту.

Правозахисники зазначають, що міліція забирала у відділеннях як і учасників маршу, так і не причетних до нього людей. Наразі повідомляється ще про 34 затриманих.

Також затримання відбувались і в регіонах. Зокрема, під руку силовиків потрапили учасників дворових концертів. Їх забирали разом із музичними інструментами.

Читайте також: "Не хочу жити у великій в'язниці". Протести в Білорусі очима учасників

Майдан для Лукашенка: як вибори-2020 розбудили Білорусь та на що варто зважати Україні

Передісторія: