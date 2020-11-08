Перемога Байдена: ЄС та НАТО очікують поглиблення співпраці зі США
У Брюсселі сподіваються на посилення трансатлантичних відносин з приходом у Білий дім адміністрації Джо Байдена. Генсек НАТО теж очікує покращення відносин між ЄС і США.
Джерело: DW
Детали: Лідери Європейського Союзу й Північноатлантичного альянсу привітали Джо Байдена з перемогою на виборах.
Так, голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн висловила свої вітання в зв'язку з успіхом на виборах у США Джо Байдена і Камали Харріс. Очільниця Єврокомісії написала, що вона з нетерпінням чекає зустрічі з Байденом якомога раніше.
До привітань з перемогою на адерсу Байдена й Харріс приєднався й голова Європейської Ради Шарль Мішель.
У своєму дописі в соцмережі Twitter він запевнив, що ЄС готовий і далі "докладати зусиль для сильного трансатлантичного партнерства".
Тим часом генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив на важливості провідної ролі США в Організації Північноатлантичного договору.
На думку Столтенберга, нині лідерство США як ніколи важливе. Він висловив надію на тісну співпрацю з новообраним президентом США та новообраною віцепрезиденткою з метою "подальшого зміцнення зв'язків між Північною Америкою і Європою".
I congratulate @JoeBiden on his election as the next U.S. President & @KamalaHarris as Vice President. I know Joe Biden as a strong supporter of our Alliance & look forward to working closely with him. A strong #NATO is good for both North America & Europe https://t.co/Ij3rWtNH5c— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) November 7, 2020
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Нагадаємо:
- Провідні ЗМІ у США повідомили, що Джо Байден отримав більше 270 голоси виборників, що означає перемогу на президентських виборах.
- Офіційно переможцем перегонів вважається кандидат, за якого 14 грудня проголосує Колегія виборників. Новий президент офіційно приступає до виконання обов’язків після складання присяги 20 січня.