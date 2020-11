Перемога Байдена: ЄС та НАТО очікують поглиблення співпраці зі США

У Брюсселі сподіваються на посилення трансатлантичних відносин з приходом у Білий дім адміністрації Джо Байдена. Генсек НАТО теж очікує покращення відносин між ЄС і США.

Джерело: DW

Детали: Лідери Європейського Союзу й Північноатлантичного альянсу привітали Джо Байдена з перемогою на виборах.

Так, голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн висловила свої вітання в зв'язку з успіхом на виборах у США Джо Байдена і Камали Харріс. Очільниця Єврокомісії написала, що вона з нетерпінням чекає зустрічі з Байденом якомога раніше.

До привітань з перемогою на адерсу Байдена й Харріс приєднався й голова Європейської Ради Шарль Мішель.

У своєму дописі в соцмережі Twitter він запевнив, що ЄС готовий і далі "докладати зусиль для сильного трансатлантичного партнерства".

Тим часом генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив на важливості провідної ролі США в Організації Північноатлантичного договору.

На думку Столтенберга, нині лідерство США як ніколи важливе. Він висловив надію на тісну співпрацю з новообраним президентом США та новообраною віцепрезиденткою з метою "подальшого зміцнення зв'язків між Північною Америкою і Європою".

I congratulate @JoeBiden on his election as the next U.S. President & @KamalaHarris as Vice President. I know Joe Biden as a strong supporter of our Alliance & look forward to working closely with him. A strong #NATO is good for both North America & Europe https://t.co/Ij3rWtNH5c