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Перемога Байдена: ЄС та НАТО очікують поглиблення співпраці зі США

Неділя, 8 листопада 2020, 09:06

У Брюсселі сподіваються на посилення трансатлантичних відносин з приходом у Білий дім адміністрації Джо Байдена. Генсек НАТО теж очікує покращення відносин між ЄС і США.

Джерело: DW

Детали: Лідери Європейського Союзу й Північноатлантичного альянсу привітали Джо Байдена з перемогою на виборах.

Так, голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн висловила свої вітання в зв'язку з успіхом на виборах у США Джо Байдена і Камали Харріс. Очільниця Єврокомісії написала, що вона з нетерпінням чекає зустрічі з Байденом якомога раніше.

До привітань з перемогою на адерсу Байдена й Харріс приєднався й голова Європейської Ради Шарль Мішель.

У своєму дописі в соцмережі Twitter він запевнив, що ЄС готовий і далі "докладати зусиль для сильного трансатлантичного партнерства".

Тим часом генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив на важливості провідної ролі США в Організації Північноатлантичного договору.

На думку Столтенберга, нині лідерство США як ніколи важливе. Він висловив надію на тісну співпрацю з новообраним президентом США та новообраною віцепрезиденткою з метою "подальшого зміцнення зв'язків між Північною Америкою і Європою".

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Нагадаємо: 

  • Провідні ЗМІ у США повідомили, що Джо Байден отримав більше 270 голоси виборників, що означає перемогу на президентських виборах. 
  • Офіційно переможцем перегонів вважається кандидат, за якого 14 грудня проголосує Колегія виборників. Новий президент офіційно приступає до виконання обов’язків після складання присяги 20 січня.

Теми: БайденНАТОЄС


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