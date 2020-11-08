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Загибель десантника на Донбасі: у ТКГ кажуть про ймовірне самогубство

Неділя, 8 листопада 2020, 08:37
Загибель десантника на Донбасі: у ТКГ кажуть про ймовірне самогубство

Українська делегація у Тристоронній контактній групі прокоментувала смерть українського військового з 80-ї десантно-штурмової бригади Олега Свинарика.

Джерело: повідомлення Української делегації у ТКГ

Дослівно: "7 листопада в Луганський області загинув військовослужбовець однієї з наших аеромобільних бригад. За попередніми даними, причина смерті небойова, можливо, самогубство. Слідство проводиться працівниками Національної поліції України. Спекуляції щодо "...можливого приховування бойових втрат керівництвом ЗСУ", які розповсюдили деякі посадові особи та ЗМІ, вважаємо неприпустимими".

Нагадаємо: У суботу вранці, 7 листопада, на Луганщині загинув 20-річний Олег Свинарик, що служив за контрактом.

Український боєць Володимир Штурм розповів, що молодий десантник загинув близько шостої ранку 7 листопада в районі населеного пункту Половинкине Старобільського району на Луганщині.

При цьому у вечірньому зведенні штабу ООС станом на 17:00 суботи вказувалося, що з початку доби не було зафіксовано порушення режиму "тиші", і про втрати у лавах ЗСУ не повідомлялося.

Українська правда
Теми: ДонбасвійнаЛуганська область
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