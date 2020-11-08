Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Загибель десантника на Донбасі: у ТКГ кажуть про ймовірне самогубство

Неділя, 8 листопада 2020, 09:37

Українська делегація у Тристоронній контактній групі прокоментувала смерть українського військового з 80-ї десантно-штурмової бригади Олега Свинарика.

Джерело: повідомлення Української делегації у ТКГ

Дослівно: "7 листопада в Луганський області загинув військовослужбовець однієї з наших аеромобільних бригад. За попередніми даними, причина смерті небойова, можливо, самогубство. Слідство проводиться працівниками Національної поліції України. Спекуляції щодо "...можливого приховування бойових втрат керівництвом ЗСУ", які розповсюдили деякі посадові особи та ЗМІ, вважаємо неприпустимими".

Нагадаємо: У суботу вранці, 7 листопада, на Луганщині загинув 20-річний Олег Свинарик, що служив за контрактом.

Український боєць Володимир Штурм розповів, що молодий десантник загинув близько шостої ранку 7 листопада в районі населеного пункту Половинкине Старобільського району на Луганщині.

При цьому у вечірньому зведенні штабу ООС станом на 17:00 суботи вказувалося, що з початку доби не було зафіксовано порушення режиму "тиші", і про втрати у лавах ЗСУ не повідомлялося.

Українська правда
Теми: ДонбасвійнаЛуганська область


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Загибель десантника на Донбасі: у ТКГ кажуть про ймовірне самогубство

Байден планує скасувати низку указів Трампа відразу після інавгурації

Коронавірус: в Україні більше 9 тисяч нових заражень, 138 людей померли

Україна 10-та у світі за добовою захворюваністю на COVID-19

Байден звернувся до нації та закликав прихильників Трампа дати шанс один одному

Відео, ФотоУ МВС розповіли деталі про чоловіка, який влаштував різанину у Кривому Розі

Усі новини...
Донбас
У ТКГ потрібно створити ще одну підгрупу – Резніков
На Донбасі загинув 20-річний десантник Олег Свинарик
Як місцеві вибори позначаться на децентралізації та конфлікті на Донбасі
Останні новини
09:51
"Ми не вороги, ми - американці": Байден заявив про примирення з виборцями Трампа
09:37
Загибель десантника на Донбасі: у ТКГ кажуть про ймовірне самогубство
09:22
Байден планує скасувати низку указів Трампа відразу після інавгурації
09:06
Перемога Байдена: ЄС та НАТО очікують поглиблення співпраці зі США
08:27
Коронавірус: в Україні більше 9 тисяч нових заражень, 138 людей померли
08:12
У Білорусі двох затриманих журналістів відправили в ізолятор, їх судитимуть
08:00
Головні новини суботи і ночі: перемога Байдена, різанина у Кривому Розі
07:41
ФотоАмериканці святкують перемогу Байдена на вулицях Вашингтона та інших міст
07:15
В штабі так і не підтвердили загибель військового на Луганщині
06:17
Україна 10-та у світі за добовою захворюваністю на COVID-19
Усі новини...