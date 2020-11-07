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На Донбасі загинув 20-річний десантник Олег Свинарик

Субота, 7 листопада 2020, 21:57

На Луганщині загинув український військовий з 80-ї десантно-штурмової бригади Олег Свинарик.

Джерело: повідомлення голови Львівської обласної державної адміністрації Максима Козицького, військовий Володимир Штурм у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні удосвіта на війні загинув наш земляк Олег Свинарик, родом з села Арламівська Воля Мостиського району. Трагедія сталася на Луганщині. Хлопцеві було всього 20 років. У нього залишися батьки і два брати".

Деталі: За словами Козицького, боєць у серпні 2019 року добровільно виявив бажання нести службу за контрактом. Служив у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді. 

Також очільник ЛОДА опублікував фото Олега Свинарика.

 
Олег Свинарик

Український боєць Володимир Штурм розповів, що молодий десантник загинув близько шостої ранку 7 листопада в районі населеного пункту Половинкине Старобільського району на Луганщині.

Варто зауважити, що у вечірньому зведенні штабу ООС станом на 17:00 вказувалося, що з початку доби не було зафіксовано порушення режиму "тиші", і про втрати у лавах ЗСУ не повідомлялося.

Українська правда
Теми: війнаДонбасООС


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