У Мінську знову акція протесту, силовики стріляють і масово затримують людей
У неділю, 8 листопада, в столиці Білорусі продовжуються масові акції протесту. ОМОН полює на учасників мітингу, очевидці розповідають, що чули постріли.
Джерело: Радыё Свабода, TUT.BY
Деталі: Невідомі у балаклавах продовжують точкові затримання в центрі Мінська.
Білоруські ЗМІ пишуть, що силовики, ймовірно, застосовують шумові патрони, оскільки чутні хлопки.
Також в мережі з'явилося відео, зроблене на вулиці Мельникайте. На ньому видно, що на землі лежить чоловік, його оточили силовики. Очевидець розповів: "Були чутні постріли. Потім ми побачили людину на землі і військових навколо нього, вони намагалися прикладати пакети, можливо, лід".
При цьому людей, які зібралися в районі станції метро "Пушкінська", розігнали.
Деякі із затриманих доставлені в Радянський РУВС Мінська. Схоплених людей силовики виставили уздовж огорожі у внутрішньому дворику РУВС.
Під час протестних акцій в Мінську в неділю також були затримані відомі білоруські спортсмени - срібний призер Олімпійських ігор 2008 року в десятиборстві Андрій Кравченко та багаторазовий чемпіон Білорусі з кікбоксингу і тайського боксу Іван Ганін. Люди в чорному одязі без розпізнавальних знаків просто дістали спортсменів з машин на стоянці недалеко від Національної школи краси.
Крім того, TUT.BY опублікував відео затримання поблизу стели в центрі білоруської столиці.
Нагадаємо: Затриманих 7 листопада в Мінську журналістів сайту "Наша ніва" Катерину Карпіцкую і "МБХ Медіа" Романа Попкова судитимуть.