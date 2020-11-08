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У Мінську знову акція протесту, силовики стріляють і масово затримують людей

Неділя, 8 листопада 2020, 14:30
Фото: TUT.BY

У неділю, 8 листопада, в столиці Білорусі продовжуються масові акції протесту. ОМОН полює на учасників мітингу, очевидці розповідають, що чули постріли.

Джерело: Радыё Свабода, TUT.BY

Деталі: Невідомі у балаклавах продовжують точкові затримання в центрі Мінська.

Білоруські ЗМІ пишуть, що силовики, ймовірно, застосовують шумові патрони, оскільки чутні хлопки.

Також в мережі з'явилося відео, зроблене на вулиці Мельникайте. На ньому видно, що на землі лежить чоловік, його оточили силовики. Очевидець розповів: "Були чутні постріли. Потім ми побачили людину на землі і військових навколо нього, вони намагалися прикладати пакети, можливо, лід".

При цьому людей, які зібралися в районі станції метро "Пушкінська", розігнали.

Деякі із затриманих доставлені в Радянський РУВС Мінська. Схоплених людей силовики виставили уздовж огорожі у внутрішньому дворику РУВС.

 

Під час протестних акцій в Мінську в неділю також були затримані відомі білоруські спортсмени - срібний призер Олімпійських ігор 2008 року в десятиборстві Андрій Кравченко та багаторазовий чемпіон Білорусі з кікбоксингу і тайського боксу Іван Ганін. Люди в чорному одязі без розпізнавальних знаків просто дістали спортсменів з машин на стоянці недалеко від Національної школи краси.

Крім того, TUT.BY опублікував відео затримання поблизу стели в центрі білоруської столиці.

 
 

Нагадаємо: Затриманих 7 листопада в Мінську журналістів сайту "Наша ніва" Катерину Карпіцкую і "МБХ Медіа" Романа Попкова судитимуть.

Теми: Білорусьмітинги


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