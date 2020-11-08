Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Києві 943 нових випадки коронавірусу і 15 смертей

Неділя, 8 листопада 2020, 16:18

За минулу добу, 7 листопада, у Києві виявили 943 випадки коронавірусу, 15 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Деталі: Серед нових хворих – 526 жінок віком від 18 до 95 років, 371 чоловік віком від 18 до 95 років, 24 дівчинки від 2 до 17 років і 22 хлопчики від 2 місяців до 17 років.

Захворіли, зокрема, і 27 медиків.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 97 пацієнтів. Одужали 117 людей.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Шевченківському районі – 158,  в Деснянському – 128 та 111 випадків – у Дніпровському районі.

 

Всього з початку епідемії у Києві виявили 44 172 випадків захворювання на COVID-19, 867 киян померли і 16 497 одужали.

Українська правда
Теми: КиївкоронавірусВіталій Кличко


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоБої тривають: Вірменія спростувала заяву Алієва про взяття Шуши

відео, фотоУ Мінську знову акція протесту, силовики стріляють і масово затримують людей

мапа"Шуша - наш! Карабах - наш!" Алієв заявив про взяття важливого міста

Трамп продовжує заявляти про перемогу на виборах, оскаржив результат в Арізоні

Загибель десантника на Донбасі: у ТКГ кажуть про ймовірне самогубство

Байден планує скасувати низку указів Трампа відразу після інавгурації

Усі новини...
Київ
У Києві коронавірус виявили у 34 медиків і 2-денного немовляти
У Києві поліцейських спіймали на вимаганні 250 тисяч гривень
У центрі Києва зачиняли станцію метро: шукали вибухівку
Останні новини
16:18
У Києві 943 нових випадки коронавірусу і 15 смертей
15:58
Масове тестування у Словаччині: за день перевірили 1,3 млн осіб, хворих - 0,63%
15:43
Укрзалізниця відкриває продаж квитків з Ужгорода та низки станцій
15:32
відеоБої тривають: Вірменія спростувала заяву Алієва про взяття Шуши
15:02
У Лейпцигу – сутички між поліцією і противниками коронавірусних обмежень
14:44
Ексміністр економіки Милованов заявив, що стратегія 2030 не спрацює
14:30
відео, фотоУ Мінську знову акція протесту, силовики стріляють і масово затримують людей
13:47
фотоКоролева Британії вперше з'явилася на публіці у захисній масці
13:24
Перед матчем з "Шахтарем" на COVID захворіли ще кілька гравців "Динамо" - ЗМІ
12:51
У Португалії новий рекорд випадків коронавірусу, вводиться комендантська година
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!