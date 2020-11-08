У Києві 943 нових випадки коронавірусу і 15 смертей

За минулу добу, 7 листопада, у Києві виявили 943 випадки коронавірусу, 15 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Деталі: Серед нових хворих – 526 жінок віком від 18 до 95 років, 371 чоловік віком від 18 до 95 років, 24 дівчинки від 2 до 17 років і 22 хлопчики від 2 місяців до 17 років.

Захворіли, зокрема, і 27 медиків.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 97 пацієнтів. Одужали 117 людей.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Шевченківському районі – 158, в Деснянському – 128 та 111 випадків – у Дніпровському районі.

Всього з початку епідемії у Києві виявили 44 172 випадків захворювання на COVID-19, 867 киян померли і 16 497 одужали.

Що передувало: За минулу добу, 7 листопада, в Україні зафіксовано 9 397 нових випадків COVID-19, хвороба забрала життя 138 заражених.