Коронавірус: в Україні більше 9 тисяч нових заражень, 138 людей померли

За минулу добу, 7 листопада в Україні зафіксовано 9 397 нових випадків Covid-19, хвороба забрала життя 138 заражених.

Джерело: дані МОЗ, РНБО

Деталі: повідомляється, що захворіли, зокрема, 315 дітей та 326 медпрацівників.

Госпіталізація знадобилася 1157 зараженим.

Лідером за кількістю нових хворих стала Харківщина, там за добу виявили 1074 заражень та зафіксували 10 смертей.

До позначки у тисячу випадків наближається й Київ. У столиці в суботу ще 943 хворих, 15 киян померли від Covid-19.

Третьою за поширенням коронавірусу стала Запорізька область – 688 заражень та 11 летальних випадків.

При цьому одужали 2637 осіб.

Дослівно МОЗ: "Здійснено тестувань за добу – 49 720 (к т.ч. методом ПЛР - 41 466, методом ІФА — 8 254)".

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі: динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 6 листопада в Україні було зафіксовано рекордні 10 746 нових випадків COVID-19, при цьому 187 осіб померли і 8685 одужали.

За кількістю підтверджених випадків коронавірусу 6 листопада Україна опинилась на 10 місці серед інших держав світу.