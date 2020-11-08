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У Білорусі за день затримали більше 1000 осіб

Неділя, 8 листопада 2020, 22:35
У Білорусі за день затримали більше 1000 осіб

У Білорусі на акціях у неділю затримали більше 1000 осіб.

Джерело: правозахисний центр "Весна", TUT.BY

Деталі: Станом на 23:55 у списку "Весни" вже більше 1000 імен затриманих, список постійно доповнюється.

Затримували людей в основному в Мінську, а також у деяких інших містах, в тому числі Вітебську, Гродно, Гомелі, Березі, Пінську, Жлобіні, Бобруйську, Ляховичах, Могильові.

Як пише TUT.BY, серед затриманих – переможниця конкурсу "Міс Білорусь-2008" і колишній прес-секретар брестського "Динамо" Ольга Хіжинкова, відомий білоруський актор, "ляльковод" Олександр Жданович. Також стало відомо, що на акції протесту затримали колишнього артиста "Цирку дю Солей" Семена Букіна.

Видання публікує відео, як людину переводять із автозаку в машину швидкої допомоги.

Що передувало: У неділю в столиці Білорусі продовжилися масові акції протесту, пройшли жорсткі затримання, було чутно постріли.

Теми: Білорусьакції
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