Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Білорусі затримали понад 600 осіб

Неділя, 8 листопада 2020, 18:47

У Білорусі на акціях у неділю затримали понад 600 осіб.

Джерело: правозахисний центр "Весна", TUT.BY

Деталі: Станом на 19:10 у списку "Весни" вже 605 імен затриманих, список постійно доповнюється.

Затримували людей в основному в Мінську, а також у деяких інших містах, в тому числі Вітебську, Гродно, Гомелі, Березі, Пінську, Жлобіні, Бобруйську, Ляховичах, Могильові.

Як пише TUT.BY, серед затриманих – переможниця конкурсу "Міс Білорусь-2008" і колишній прес-секретар брестського "Динамо" Ольга Хіжинкова, відомий білоруський актор, "ляльковод" Олександр Жданович. Також стало відомо, що на акції протесту затримали колишнього артиста "Цирку дю Солей" Семена Букіна.

Видання публікує відео, як людину переводять із автозаку в машину швидкої допомоги.

Що передувало: У неділю в столиці Білорусі продовжилися масові акції протесту, пройшли жорсткі затримання, було чутно постріли.

Теми: Білорусьакції


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Білорусі затримали понад 600 осіб

Міністр: Штраф 17 тисяч за відсутність маски був несправедливий

відеоБої тривають: Вірменія спростувала заяву Алієва про взяття Шуши

відео, фотоУ Мінську знову акція протесту, силовики стріляють і масово затримують людей

мапа"Шуша - наш! Карабах - наш!" Алієв заявив про взяття важливого міста

Трамп продовжує заявляти про перемогу на виборах, оскаржив результат в Арізоні

Усі новини...
Білорусь
У Мінську знову акція протесту, силовики стріляють і масово затримують людей
У Білорусі двох затриманих журналістів відправили в ізолятор, їх судитимуть
Протести у Мінську: Марш медиків та Жіночий марш супроводжувались затриманнями
Останні новини
19:15
Стрілянина в Ліоні виявилася помстою: священник мав роман із росіянкою
19:03
Прем'єр-ліга: "Шахтар" забив три "сухих" голи "Динамо"
18:58
Шмигаль: $100 млн для Донбасу створять можливості для малого й середнього бізнесу
18:47
У Білорусі затримали понад 600 осіб
18:15
На Донбасі у неділю зберігається повна тиша
18:07
У Литві за день до карантину антирекорд нових випадків коронавірусу
17:56
картаВ Україні щодня ставатиме все холодніше
17:22
Опозиція Грузії висунула владі три вимоги і чекає до вечора
17:13
Міністр: Штраф 17 тисяч за відсутність маски був несправедливий
16:49
У Чехії найменше випадків коронавірусу за тиждень, суворі обмеження тривають
Усі новини...