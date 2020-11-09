Радники Трампа кажуть, що той не планує поступатись Байдену – ЗМІ
Чинний президент США Дональд Трамп, який із великою ймовірністю програв президентські вибори кандидату від демократів Джо Байдену, планує тривалу боротьбу, яка б дозволила скасувати результати волевиявлення.
Джерело: Reuters
Деталі: Соратники та радники Трампа анонімно визнають, що шанси останнього виграти позови щодо оскарження результатів виборів занадто малі.
"Він має дозволити продовжити підрахунок голосів, подати будь-які претензії, а потім, якщо нічого не зміниться, він має поступитись", – сказав один із його радників .
Джерела агентства повідомляють, що республіканці намагаються зібрати не менше 60 млн на судові справи щодо результатів виборів. Водночас, визнають фахівці, шанси вплинути на результат виборів за рахунок цих позовів майже немає.
Зазначимо, що коли ЗМІ почали оголошувати про перемогу Байдена на виборах, прихильники останнього вишикувались у два квартали на шляху кортежу Трампа, зустрічаючи його із плакатами в руках.
President Trump went golfing again on Sunday, showing no sign of concession of the presidential race to rival Joe Biden https://t.co/3axuo9GUu9 pic.twitter.com/K8cteofz13— Reuters (@Reuters) November 8, 2020
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Нагадаємо:
- Провідні ЗМІ у США повідомили, що Джо Байден отримав більше 270 голоси виборників, що означає перемогу на президентських виборах.
- Офіційно переможцем перегонів вважається кандидат, за якого 14 грудня проголосує Колегія виборників. Новий президент офіційно приступає до виконання обов’язків після складання присяги 20 січня.