Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Радники Трампа кажуть, що той не планує поступатись Байдену – ЗМІ

Понеділок, 9 листопада 2020, 00:28

Чинний президент США Дональд Трамп, який із великою ймовірністю програв президентські вибори кандидату від демократів Джо Байдену, планує тривалу боротьбу, яка б дозволила скасувати результати волевиявлення. 

Джерело: Reuters

Деталі: Соратники та радники Трампа анонімно визнають, що шанси останнього виграти позови щодо оскарження результатів виборів занадто малі. 

"Він має дозволити продовжити підрахунок голосів, подати будь-які претензії, а потім, якщо нічого не зміниться, він має поступитись", – сказав один із його радників .

Джерела агентства повідомляють, що республіканці намагаються зібрати не менше 60 млн на судові справи щодо результатів виборів. Водночас, визнають фахівці, шанси вплинути на результат виборів за рахунок цих позовів майже немає. 

Зазначимо, що коли ЗМІ почали оголошувати про перемогу Байдена на виборах, прихильники останнього вишикувались у два квартали на шляху кортежу Трампа, зустрічаючи його із плакатами в руках. 

Читайте також: Президент Джо Байден: що змінюють для України результати виборів у США

Нагадаємо: 

  • Провідні ЗМІ у США повідомили, що Джо Байден отримав більше 270 голоси виборників, що означає перемогу на президентських виборах. 
  • Офіційно переможцем перегонів вважається кандидат, за якого 14 грудня проголосує Колегія виборників. Новий президент офіційно приступає до виконання обов’язків після складання присяги 20 січня.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАвибориТрампБайден
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Усі новини...
США
У Пентагоні прокоментували можливість надання Україні касетних боєприпасів
США оголосять про новий пакет допомоги Україні з касетними снарядами – ЗМІ
Ексдиректор ЦРУ закликав посилити тиск на Росію: Путін у дуже-дуже складній ситуації
Останні новини
10:44
відеоПереможець "Молодості". Вийшов трейлер української драми "Як там Катя?"
10:36
Три пункти пропуску з Польщі досі заблоковані, у чергах стоять 2600 фур
10:26
Здала важкопоранених бійців ЗСУ у полон: лікарка з Маріуполя отримала довічний термін
10:25
"Українська правда" вчетверте оголосить переможців своєї премії
10:20
Люди можуть бути "жайворонками" завдяки успадкованим генам неандертальців – дослідження
10:00
Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
09:40
Нацбанк оштрафував одразу 11 фінансових компаній
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
Усі новини...
Реклама: