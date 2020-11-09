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Темпи поширення коронавірусу у світі дещо зменшились, але все ще значні

Понеділок, 9 листопада 2020, 06:29

За минулу добу у світі виявили більше 472 тисяч нових хворих на коронавірус, попередні три доби їх число перевищувало 600 тисяч. 

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових випадків підтвердили у США – майже 103 тисячі. 

Після слідує Індія із понад 46,6 тисяч хворих. Окрім того, у Франції діагностували понад 38 тисяч випадків захворювання, в Італії – більше 32 тисяч, у Польщі – 24,7 тисяч. Більше 20 тисяч нових інфікованих зафіксували у Великій Британії та Росії.

На 10 місці опинилась Україна, а перед нею Бразилія та Німеччина. 

За цей же період у світі загинули 5839 осіб, у яких був підтверджений коронавірус. 

 

Наразі хворіє 13,6 млн осіб, вилікувались – 35,7 млн, померли – 1 мільйон 261 тисяча інфікованих. 

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі: динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 

  • За кількістю підтверджених випадків коронавірусу 6 листопада Україна опинилась на 10 місці серед інших держав світу.

Українська правда
Теми: коронавірус


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