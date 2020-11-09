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Коронавірус в Україні: у неділю підтвердили 8 687 діагнозів

Понеділок, 9 листопада 2020, 08:26

За минулу добу, 8 листопада, коронавірусну хворобу COVID-19 виявили у 8 687 жителів України, госпіталізували 1 100 хворих, померли 115 пацієнтів, одужали 2 277 осіб.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook 

Деталі: За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (748), Харківській (717), Запорізькій (683), Житомирській (636) та Київській (590) областях.

 

З усіх 8,7 тисяч нових виявлених хворих 350 - діти, 321 - медпрацівники.

За минулу добу здійснено 41 114 тестувань, із них методом ПЛР – 34 393, методом ІФА — 6 721. За весь час пандемії ПЛР-тестувань зробили 3 648 292 .

З березня в Україні COVID-19 виявили у 469 018 осіб, із них 209 143 особи одужали, але 8 565 померли.

 

Нагадаємо: Другу добу поспіль Україна опиняється на 10 місці серед інших держав світу за кількістю нових хворих на коронавірус.

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія


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