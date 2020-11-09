Коронавірус в Україні: у неділю підтвердили 8 687 діагнозів
За минулу добу, 8 листопада, коронавірусну хворобу COVID-19 виявили у 8 687 жителів України, госпіталізували 1 100 хворих, померли 115 пацієнтів, одужали 2 277 осіб.
Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook
Деталі: За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (748), Харківській (717), Запорізькій (683), Житомирській (636) та Київській (590) областях.
З усіх 8,7 тисяч нових виявлених хворих 350 - діти, 321 - медпрацівники.
За минулу добу здійснено 41 114 тестувань, із них методом ПЛР – 34 393, методом ІФА — 6 721. За весь час пандемії ПЛР-тестувань зробили 3 648 292 .
З березня в Україні COVID-19 виявили у 469 018 осіб, із них 209 143 особи одужали, але 8 565 померли.
Нагадаємо: Другу добу поспіль Україна опиняється на 10 місці серед інших держав світу за кількістю нових хворих на коронавірус.