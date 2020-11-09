Україна знову 10-та у світі за кількістю хворих на COVID-19 за добу

Другу добу поспіль Україна опиняється на 10 місці серед інших держав світу за кількістю нових хворих на коронавірус.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Цього дня було зафіксовано 9 397 нових випадків COVID-19 та 138 смертей.

Попереду нашої держави опинились Бразилія, Німеччина, Росія, Велика Британія, Польша, Італія, Франція, Індія та США. Водночас, вкотре варто відзначити, що серед цих 10 країн загалом найменше тестів на коронавірус зробили в Україні.

За кількістю жертв за добу Україна зайняла 14 позицію.

Наразі у світі хворіє 13,6 млн осіб, вилікувались – 35,7 млн, померли – 1 мільйон 261 тисяча інфікованих.

Нагадаємо: