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Україна знову 10-та у світі за кількістю хворих на COVID-19 за добу

Понеділок, 9 листопада 2020, 02:34
Україна знову 10-та у світі за кількістю хворих на COVID-19 за добу
Фото: Ельдар Сарахман

Другу добу поспіль Україна опиняється на 10 місці серед інших держав світу за кількістю нових хворих на коронавірус.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Цього дня було зафіксовано 9 397 нових випадків COVID-19 та 138 смертей.

Попереду нашої держави опинились Бразилія, Німеччина, Росія, Велика Британія, Польша, Італія, Франція, Індія та США. Водночас, вкотре варто відзначити, що серед цих 10 країн загалом найменше тестів на коронавірус зробили в Україні. 

За кількістю жертв за добу Україна зайняла 14 позицію. 

 

Наразі у світі хворіє 13,6 млн осіб, вилікувались – 35,7 млн, померли – 1 мільйон 261 тисяча інфікованих.

Нагадаємо: 

  • За кількістю підтверджених випадків коронавірусу 6 листопада Україна опинилась на 10 місці серед інших держав світу.

Українська правда

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Теми: коронавірус
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