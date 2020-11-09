В Україні почали діяти нові зони COVID-19: "зелених" і "жовтих" нема
Понеділок, 9 листопада 2020, 08:19
З 9 листопада в Україні почали діяти нові зони захворюваності на COVID-19: "жовтих" і "зелених" - не залишилося, вся країна у "помаранчевій" і "червоній" зоні.
Джерело: Telegram-канал міністра кабміну Олега Немчінова
Деталі: По усій території України не залишилося "зелених" і "жовтих" зон.
До "червоної" зони потрапили: Житомир, Ужгород, Запоріжжя, Чернівці, Чернігів, Хмельницький, Харків, Суми, Рівне, Полтава, Миколаїв, Івано-Франківськ.
Решта обласних центрів потрапили до "помаранчевої" зони.
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Нагадаємо:
- Міністр охорони здоров'я Максим Степанов допускає введення в Україні "карантину вихідного дня" у зв’язку зі зростанням кількості хворих на COVID-19.
- Дію адаптивного карантину в Україні продовжили до кінця 2020 року.
Українська правда