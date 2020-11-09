В Україні почали діяти нові зони COVID-19: "зелених" і "жовтих" нема

З 9 листопада в Україні почали діяти нові зони захворюваності на COVID-19: "жовтих" і "зелених" - не залишилося, вся країна у "помаранчевій" і "червоній" зоні.

Джерело: Telegram-канал міністра кабміну Олега Немчінова

Деталі: По усій території України не залишилося "зелених" і "жовтих" зон.

До "червоної" зони потрапили: Житомир, Ужгород, Запоріжжя, Чернівці, Чернігів, Хмельницький, Харків, Суми, Рівне, Полтава, Миколаїв, Івано-Франківськ.

Решта обласних центрів потрапили до "помаранчевої" зони.

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