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В Україні почали діяти нові зони COVID-19: "зелених" і "жовтих" нема

Понеділок, 9 листопада 2020, 09:19

З 9 листопада в Україні почали діяти нові зони захворюваності на COVID-19: "жовтих" і "зелених" - не залишилося, вся країна у "помаранчевій" і "червоній" зоні.

Джерело: Telegram-канал міністра кабміну Олега Немчінова

Деталі: По усій території України не залишилося "зелених" і "жовтих" зон.

До "червоної" зони потрапили: Житомир, Ужгород, Запоріжжя, Чернівці, Чернігів, Хмельницький, Харків, Суми, Рівне, Полтава, Миколаїв, Івано-Франківськ.

Решта обласних центрів потрапили до "помаранчевої" зони.

 

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Нагадаємо: 

  • Міністр охорони здоров'я Максим Степанов допускає введення в Україні "карантину вихідного дня" у зв’язку зі зростанням кількості хворих на COVID-19.
  • Дію адаптивного карантину в Україні продовжили до кінця 2020 року.

 

Українська правда
Теми: карантинкоронавірусCovid-2019Україна


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