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В Україні можуть ввести "карантин вихідного дня" – МОЗ

Середа, 4 листопада 2020, 11:03
Фото КМДА

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов допускає введення в Україні "карантину вихідного дня" у зв’язку зі зростанням кількості хворих на COVID-19.

Джерело: Степанов в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

Пряма мова: "Ми говоримо про те, що ми розглядаємо посилення карантинних обмежень. Я не виключаю, що ми запропонуємо "карантин вихідного дня". Це коли більш суворі обмеження будуть діяти у вихідні дні. Для чого ми це робимо? Щоб розривати ланцюг передачі хвороби".

Деталі: Він пояснив, що це проявиться у тому, що буде зачинено більше магазинів у суботу та неділю. Також не працюватимуть повноцінно заклади харчування – замовлення будуть можливі тільки на виніс.

На запитання, чи можливе введення комендантської години, Степанов сказав, що ні. Він нагадав, що для введення комендантської години в країні потрібно ввести надзвичайний стан, який вводиться за рішенням РНБО указом президента і Верховною Радою.

Але, за словами Степанова, МОЗ цього не рекомендуватиме.

Що було раніше: Поінформовані співрозмовники УП у Кабінеті міністрів та Офісі президента повідомили, що з наступного тижня в Україні планують значно посилити карантинні обмеження. Про можливість введення "карантину вихідного дня" говорили ще на початку жовтня.

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Ірина Балачук, УП
Теми: коронавірускарантинМОЗ


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