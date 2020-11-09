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На Херсонщині перекинувся рейсовий автобус: є загиблі

Понеділок, 9 листопада 2020, 09:54

У Херсонській області перекинувся рейсовий автобус Херсон – Садове; повідомляється, що в результаті аварії загинули дві людини.

Джерело: пресслужба Нацполіції в Херсонській області

Дослівно: "На місці ДТП поліцейські попередньо встановили, що 51-річний водій маршрутного автобусу "Еталон", рухаючись з с. Садово в напрямку с. Антонівка, не обрав безпечну швидкість руху, внаслідок чого з’їхав в кювет та перекинувся.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули дві жінки віком 42 та 54 роки, близько 10 травмованих".

Деталі: На місце аварії виїхали слідчі, керівництво Нацполіції в області, встановлюються причини ДТП. 

 

Попередня правова кваліфікація події - ч.3 ст.286 ККУ "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

За порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб, передбачене позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Українська правда
Теми: Херсонська областьДТПаварія


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