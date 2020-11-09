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У Києві за добу захворіли на COVID 34 медики

Понеділок, 9 листопада 2020, 10:08
У Києві за добу захворіли на COVID 34 медики
Фото КМДА

​​За добу 8 листопада у столиці лабораторно підтвердили 748 нових випадків захворювання на коронавірус, серед них 34 медики, 5 людей померли.   

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "Ще в 748 киян виявили коронавірус минулої доби. 5 хворих померли".

Деталі: Серед нових хворих 401 жінка віком від 18 до 92 років, 278 чоловіків віком від 18 до 87 років,
34 дівчинки від 8 місяців до 17 років і 35 хлопчиків від 1 року до 17 років.  

76 людей госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському (130), у Дарницькому (109) та в Оболонському (107) районах.

Станом на 9 листопада у столиці вже 44 920 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 872 киян. Подолали хворобу 16 667 жителів столиці, з них 170 – за минулу добу.

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Передісторія: 

  • За минулу добу, 8 листопада, коронавірусну хворобу COVID-19 виявили у 8 687 жителів України, госпіталізували 1 100 хворих, померли 115 пацієнтів, одужали 2 277 осіб.

Українська правда

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Теми: Київкоронавірус
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