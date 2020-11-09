Ядерна зброя в Криму: в РНБО вважають небезпеку реальною

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов не виключає, що Росія може розміщувати ядерну зброю в окупованому Криму, хоча підтверджень цього в української влади немає.

Джерело: "Радіо Свобода", проект "Крим. Реалії"

Пряма мова Данілова: "Те, що там (у Криму - ред.) може бути ядерна зброя - такого підтвердження остаточного у нас немає. Але те, що це може відбутися найближчим часом, ми чітко усвідомлюємо. Це буде залежати від багатьох факторів, і якщо росіяни будуть бачити, що програють, то обов'язково повернуться до цього питання".

Деталі: Питання присутності російської ядерної зброї в Криму - дискусійне. У 2016 році на півострові помічали ракетні установки, які можуть транспортувати ядерні заряди.

Мілітаризацію анексованого півострова і ситуацію в Чорноморському регіоні обговорили українські та американські політики, дипломати і військові аналітики.

Екс-командувач армії США в Європі Бен Ходжес вважає, що ядерна зброя на Кримському півострові - ключ для подальшого наступу і поширення геополітичного впливу Росії. Якщо Росія піде в наступ, удар з боку Криму буде частиною масштабної операції, каже він.

На думку американського військового, щоб зупинити наступ від Криму, Україні потрібні власні мобільні підрозділи і розвинена транспортна інфраструктура, адже "українські сухопутні війська повинні рухатися якомога швидко - швидше, ніж можуть переміщатися російські сили".

Пряма мова Ходжеса: "Ми повинні бути впевнені, що вони (росіяни - ред.) ніколи не зможуть перекинути ядерну зброю в Крим і не зможуть її використовувати, щоб у подальшому розширювати стартовий майданчик для свого шкідливого впливу, який вони вже поширюють у Сирії, на Кавказі, Балканах і зараз навіть у Лівії...

Переконаний, це буде загроза відразу з декількох напрямків. Вони не будуть намагатися вторгнутися тільки в одному регіоні. Підуть у наступ або під приводом гуманітарної кризи в Криму - через нібито нестачу води, або для того, щоб ввести ще більше "миротворців" у Придністров'ї, або знайдуть ще якийсь привід, щоб увірватися в Білорусь".