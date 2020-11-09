На українських фермах перевірили норок на коронавірус

Асоціація звірівників України у зв'язку з виявленням у шести країнах випадків зараження коронавірусом, пов'язаних із фермами з розведення норок, заявила про відсутність випадків захворювання норок COVID на українських фермах.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресреліз асоціації

Деталі: Зазначається, що епідемічна ситуація на фермах перебуває під контролем і не становить загрози для суспільства.

Асоціація запевняє, що на українських норкових фермах, які входять до складу асоціації, дотримуються жорстких карантинних заходів.

Що передувало: