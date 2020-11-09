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На українських фермах перевірили норок на коронавірус

Понеділок, 9 листопада 2020, 12:51

Асоціація звірівників України у зв'язку з виявленням у шести країнах випадків зараження коронавірусом, пов'язаних із фермами з розведення норок, заявила про відсутність випадків захворювання норок COVID на українських фермах.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресреліз асоціації

Деталі: Зазначається, що епідемічна ситуація на фермах перебуває під контролем і не становить загрози для суспільства.

Асоціація запевняє, що на українських норкових фермах, які входять до складу асоціації, дотримуються жорстких карантинних заходів.

Що передувало:

  • Данія, найбільший у світі експортер хутра норки, раніше оголосила про забій усіх норок в країні - від 15 до 17 мільйонів особин на 1080 фермах - після виявлення мутації, яка може передаватися людині.
  • Данія також ізолювала північний регіон через мутовану версію коронавірусу. Копенгаген попередив, що мутація може поставити під загрозу ефективність будь-якої майбутньої вакцини.
  • Державний інститут Данії, який займається інфекційними захворюваннями, заявив про виявлення коронавірусу, який мутував у норок, у 214 людей.
  • Велика Британія запровадила заборону на в’їзд з Данії на тлі побоювань з приводу нового штаму коронавірусу, який поширився на людей від норок.
  • Шість країн повідомили про виявлення коронавірусу SARS-CoV-2 у вирощуваних норок.

Теми: Українакоронавірус


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