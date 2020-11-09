Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Єрмак також захворів на COVID-19

Понеділок, 9 листопада 2020, 16:38
Єрмак також захворів на COVID-19

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про позитивний тест на коронавірус.

Джерело: Єрмак у Facebook

Пряма мова Єрмака: "Під кінець робочого дня отримав занадто "позитивні" новини: у мене позитивний тест на коронавірус, але почуваюся нормально.

Цього тижня запланована відеозустріч радників лідерів нормандського формату. Це один з найважливіших моїх пріоритетів, тому часу хворіти немає зовсім. Якщо переговори цього тижня не відбудуться – точно не за моєї вини".

Деталі: Глава ОПУ піде на самоізоляцію та обіцяє працювати "у звичному режимі, не сповільнюючи темп".

Єрмак закликає українців дотримуватися протиепідемічних правил.

Що було раніше: 9 листопада президент Володимир Зеленський отримав позитивний результат тесту на Covid-19.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Андрій Єрмаккоронавірусепідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Усі новини...
Андрій Єрмак
На тлі подій в Росії Єрмак опублікував фото з воєначальниками
Директор НАБУ про відносини з Єрмаком: Сидів за одним столом
Зеленський, Єрмак та інші боги і сутності. Хто є хто в українській міфології часів війни
Останні новини
10:50
Конгрес США схвалив заборону імпорту ядерного палива з РФ
10:49
інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС
10:44
відеоПереможець "Молодості". Вийшов трейлер української драми "Як там Катя?"
10:36
Три пункти пропуску з Польщі досі заблоковані, у чергах стоять 2600 фур
10:26
Здала важкопоранених бійців ЗСУ у полон: лікарка з Маріуполя отримала довічний термін
10:25
"Українська правда" вчетверте оголосить переможців своєї премії
10:20
Люди можуть бути "жайворонками" завдяки успадкованим генам неандертальців – дослідження
10:00
Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
Усі новини...
Реклама: