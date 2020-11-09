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Єрмак також захворів на COVID-19

Понеділок, 9 листопада 2020, 17:38

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про позитивний тест на коронавірус.

Джерело: Єрмак у Facebook

Пряма мова Єрмака: "Під кінець робочого дня отримав занадто "позитивні" новини: у мене позитивний тест на коронавірус, але почуваюся нормально.

Цього тижня запланована відеозустріч радників лідерів нормандського формату. Це один з найважливіших моїх пріоритетів, тому часу хворіти немає зовсім. Якщо переговори цього тижня не відбудуться – точно не за моєї вини".

Деталі: Глава ОПУ піде на самоізоляцію та обіцяє працювати "у звичному режимі, не сповільнюючи темп".

Єрмак закликає українців дотримуватися протиепідемічних правил.

Що було раніше: 9 листопада президент Володимир Зеленський отримав позитивний результат тесту на Covid-19.

Українська правда
Теми: Андрій Єрмаккоронавірусепідемія


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